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Общество
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"Народный" спутник в действии: сколько вражеской техники выследил "ICEYE"

снимок, спутник, разведка
Снимок космического аппарата "ICEYE". Фото: ГУР МО

Космический аппарат "ICEYE", приобретенный на пожертвования украинцев, помог выявить и уничтожить тысячи единиц вражеской техники. Военная разведка Украины использует спутник с 24 сентября 2022 года.

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Об успехах "народного" спутника отчитались в Главном управлении разведки Украины.

"За 5 месяцев использования "ICEYE" сотрудники ГУР МО Украины провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения российских подразделений на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес для Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Благодаря работе аппарата украинским защитникам удалось обнаружить 7321 объект вражеской техники. В частности:

  • 45 самолетов;
  • 27 вертолетов;
  • 6 ОТРК "Искандер";
  • 36 ЗРК "С300";
  • 12 ЗРК "Панцирь С1";
  • 11 радиолокационных станций;
  • 10 понтонных переправ.
Фото 2 — "Народный" спутник в действии: сколько вражеской техники выследил "ICEYE"
Снимок космического аппарата "ICEYE". Фото: ГУР МО

Кроме того, "ICEYE" "засек" 360 палаток в местах дислокации российской оккупационной армии.

Фото 3 — "Народный" спутник в действии: сколько вражеской техники выследил "ICEYE"
Снимок космического аппарата "ICEYE". Фото: ГУР МО

"Благодаря возможностям "ICEYE" значительная часть этого перечня уничтожена и отражена в ежедневных сводках Генерального штаба ВС Украины", - отмечают в ГУР МО.

Напомним, в конце августа за 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на покупку 4 Bayraktar, фонд Сергея Притулы приобрел спутник для Вооруженных сил Украины. Аппарат компании "ICEYE" позволяет Украине получать эксклюзивные снимки непрерывно, гарантированно и в режиме 24/7 при любых погодных условиях.

Уже за первые два дня работы Миноброны с "народным спутником" было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую россияне пытались замаскировать в лесополосах и других препятствиях.