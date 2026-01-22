Украина получит расширенный доступ к спутниковым данным ICEYE: какие преимущества

Министерство обороны Украины заключило новое соглашение с финской компанией ICEYE, предусматривающей значительное расширение доступа к высококачественным спутниковым снимкам.

Как пишет Delo.ua, об этом речь на сайте компании ICEYE.

Что это даст Украине

Согласно соглашению, Украина и дальше будет получать большой объем высокораздельных спутниковых изображений через созвездия спутников, использующих технологию синтезированной аппаратурной радиолокации (SAR). Это позволит ВСУ быстрее принимать тактические решения днем и ночью при любых погодных условиях.

В ICEYE подчеркнули, что договоренность является продолжением сотрудничества, которое продолжается с 2022 года. Расширенный доступ к данным позволяет Украине быстрее и точнее отслеживать изменения местности, уменьшая уровень неопределенности в условиях ограниченного времени.

О технологии

Технология ICEYE способна получать изображения высокого разрешения до 16 см со своих спутников 4-го поколения и использовать режимы широкого охвата, такие как Scan Wide, охватывающий участки размером 200 на 300 км.

В отличие от оптических сенсоров, SAR-технология использует радарные импульсы, позволяющие получать изображения ночью, сквозь облака, дым и при сложных погодных условиях.

Отметим, что компания ICEYE использовала в своем сообщении спутниковое фото Крымского моста.

О ICEYE

ICEYE является производителем микроспутников и имеет одну из крупнейших в мире группировок радарных спутников, что позволяет предоставлять оперативные данные о земной поверхности в любое время суток и в любых погодных условиях.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину компания приостановила продажу спутниковых снимков на территории Украины любым неправительственным или несоюзническим организациям и призывает другие компании поддержать Украину в противодействии агрессии.

Стоит отметить, что благодаря спутнику ICEYE, приобретенному на средства украинцев, было уничтожены тысячи единиц вражеской техники, включая самолеты и вертолеты.