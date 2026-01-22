Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,87

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина получит расширенный доступ к спутниковым данным ICEYE: какие преимущества

Минобороны подписало новое соглашение с ICEYE
Минобороны подписало новое соглашение с ICEYE

Министерство обороны Украины заключило новое соглашение с финской компанией ICEYE, предусматривающей значительное расширение доступа к высококачественным спутниковым снимкам.

Как пишет Delo.ua, об этом   речь   на сайте компании ICEYE.

Что это даст Украине

Согласно соглашению, Украина и дальше будет получать большой объем высокораздельных спутниковых изображений через созвездия спутников, использующих технологию синтезированной аппаратурной радиолокации (SAR). Это позволит ВСУ быстрее принимать тактические решения днем и ночью при любых погодных условиях.

В ICEYE подчеркнули, что договоренность является продолжением сотрудничества, которое продолжается с 2022 года. Расширенный доступ к данным позволяет Украине быстрее и точнее отслеживать изменения местности, уменьшая уровень неопределенности в условиях ограниченного времени.

О технологии

Технология ICEYE способна получать изображения высокого разрешения до 16 см со своих спутников 4-го поколения и использовать режимы широкого охвата, такие как Scan Wide, охватывающий участки размером 200 на 300 км.

В отличие от оптических сенсоров, SAR-технология использует радарные импульсы, позволяющие получать изображения ночью, сквозь облака, дым и при сложных погодных условиях.

Отметим, что компания ICEYE использовала в своем сообщении спутниковое фото Крымского моста.

О ICEYE

ICEYE является производителем микроспутников и имеет одну из крупнейших в мире группировок радарных спутников, что позволяет предоставлять оперативные данные о земной поверхности в любое время суток и в любых погодных условиях.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину компания приостановила продажу спутниковых снимков на территории Украины любым неправительственным или несоюзническим организациям и призывает другие компании поддержать Украину в противодействии агрессии.

Стоит отметить, что благодаря спутнику ICEYE, приобретенному на средства украинцев, было   уничтожены тысячи единиц   вражеской техники, включая самолеты и вертолеты.

Автор:
Светлана Манько