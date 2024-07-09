Минобороны и ICEYE договорились о сотрудничестве в сфере космической разведки

Министерство обороны Украины подписало меморандум с одним из мировых лидеров по спутниковым технологиям, финской компанией ICEYE, для сотрудничества в сфере космической разведки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Соглашение направлено на усиление взаимодействия в области дистанционного зондирования Земли, что имеет важное значение для национальной безопасности и обороны Украины.

В Минобороны добавили, что благодаря сотрудничеству Украина сможет укрепить свои космические оборонные возможности и углубить интеграцию в мировую космическую экономику.

О ICEYE

ICEYE является производителем микроспутников и имеет одну из крупнейших в мире группировок радарных спутников, что позволяет предоставлять оперативные данные о земной поверхности в любое время суток и в любых погодных условиях.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину компания приостановила продажу спутниковых снимков на территории Украины любым неправительственным или несоюзническим организациям и призывает другие компании поддержать Украину в противодействии агрессии.

Стоит отметить, что в марте прошлого года благодаря спутнику ICEYE, приобретенному за средства украинцев, было уничтожено более 7,3 тысяч единиц вражеской техники, включая 45 самолетов и 27 вертолетов.

Также, в июне 2024 года, ГУР МО сообщили, что за два года работы "народный спутник" сделал более 4 тысяч снимков вражеских объектов, среди которых 370 аэродромов, 238 позиций ПВО, 153 нефтебазы и склады горючего.

Отмечается, что благодаря спутниковым снимкам, украинские военные смогли уничтожить вражескую технику на миллиарды долларов.