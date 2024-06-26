Уничтожено техники на миллиарды: в ГУР рассказали о результатах работы "народного спутника" от Притулы (ФОТО)

"Народный спутник" ICEYE, деньги на который украинцы собрали в 2022 году, сделал уже более 4 тысяч снимков российских объектов, в результате чего удалось уничтожить техники окупантов на миллиарды долларов.

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Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Там напомнили, что разведчики используют космический аппарат ICEYE для выявления враждебных целей и защиты государства почти два года.

Результаты - просто космос

Как сообщают в ГУР МО, разведка по земной орбите позволяет получать данные как на временно оккупированных территориях Украины, так и в других местах планеты, где находятся вооруженные силы страны-агрессора РФ.

Отмечается, что за период использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников ICEYE специалисты в целом сделали 4173 снимка вражеских объектов, среди них:

370 ― аэродромы;

238 ― позиции ПВО и радиотехнической разведки;

153 ― нефтебазы и составы горючего;

147 ― составы ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;

17 ― военно-морские базы.

Также в объективе ICEYE находятся пункты постоянной дислокации вражеских сил, его полигоны, военные городки, центры мобилизационного развертывания, что позволяет отслеживать динамику движений армии РФ с личным составом, раскрывать ее военные намерения с целью их срыва.

Кроме того, "Народный спутник" позволяет следить за объектами военно-промышленного комплекса агрессора и его сетью логистики, куда принадлежит незаконный мост между Россией и оккупированным Крымом.

Как отмечают в ГУР МО, огромное преимущество космического аппарата ICEYE в его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в "зеленке" механизированных подразделений противника с его техникой.

Огневое поражение врага

"Сила "народного спутника" может точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах агрессора", - рассказывают разведчики.

По данным ГУР МО, около 38% из всего массива данных, полученных благодаря ICEYE, было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения врага – это миллиарды долларов убытков для РФ.

О "народном спутнике"

Новый уровень качества и оперативности получения разведывательных данных стал возможным благодаря инициативе Благотворительного фонда Сергея Притулы и блогера Игоря Лаченкова и пожертвованиям украинцев на "народный байрактор", средства из которого были направлены на закупку спутника по запросу Министерства обороны Украины.

Напомним, в конце августа 2022 года за 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на покупку 4 Bayraktar, фонд Сергея Притулы приобрел спутник для Вооруженных сил Украины. Владение аппаратом компании "ICEYE" позволяет Украине получать эксклюзивные снимки непрерывно, гарантированно и в режиме 24/7 при любых погодных условиях.

Уже за первые два дня работы Миноброны с "народным спутником" было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую россияне пытались замаскировать в лесополосах и других препятствиях.

Военная разведка Украины использует спутник с 24 сентября 2022 года.