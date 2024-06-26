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Знищено техніки на мільярди: у ГУР розповіли про результати роботи "народного супутника" від Притули (ФОТО)
"Народний супутник" ICEYE, гроші на який українці зібрали у 2022 році, зробив уже більш як 4 тисячі знімків російських об’єктів, унаслідок чого вдалося знищити техніки окупантів на мільярди доларів.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Там нагадали, що розвідники використовують космічний апарат ICEYE для виявлення ворожих цілей і захисту держави уже майже два роки.
Результати ― просто космос
Як повідомляють в ГУР МО, розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях планети, де перебувають збройні сили країни-агресора РФ.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зазначається, що за період використання "народного супутника" та доступу до сузірʼя супутників ICEYE фахівці загалом зробили 4173 знімки ворожих об’єктів, серед них:
- 370 ― аеродроми;
- 238 ― позиції ППО та радіотехнічної розвідки;
- 153 ― нафтобази та склади пального;
- 147 ― склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;
- 17 ― військово-морські бази.
Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання ― це дозволяє відстежувати динаміку рухів армії РФ з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву.
Крім того, "Народний супутник" дозволяє стежити за об’єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між Росією та окупованим Кримом.
Як зауважують в ГУР МО, величезна перевага космічного апарата ICEYE ― у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів противника з його технікою.
Вогневе ураження ворога
"Сила "народного супутника" спроможна точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора", - розповідають розвідники.
За даними ГУР МО, близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога ― це мільярди доларів збитків для РФ.
Про "народний супутник"
Новий рівень якості та оперативності отримання розвідувальних даних став можливим завдяки ініціативі Благодійного фонду Сергія Притули і блогера Ігоря Лаченкова та пожертвам українців на "народний байрактар", кошти з якого були спрямовані на закупівлю супутника за запитом Міністерства оборони України.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2022 року за 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю 4 Bayraktar, фонд Сергія Притули придбав супутник для Збройних сил України. Володіння апаратом компанії "ICEYE" дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов.
Уже за перші два дні роботи Міноброни з "народним супутником" було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку росіяни намагалися замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами.
Воєнна розвідка України використовує супутник з 24 вересня 2022 року.