Знищено техніки на мільярди: у ГУР розповіли про результати роботи "народного супутника" від Притули (ФОТО)

"Народний супутник" ICEYE, гроші на який українці зібрали у 2022 році, зробив уже більш як 4 тисячі знімків російських об’єктів, унаслідок чого вдалося знищити техніки окупантів на мільярди доларів.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Там нагадали, що розвідники використовують космічний апарат ICEYE для виявлення ворожих цілей і захисту держави уже майже два роки.

Результати ― просто космос

Як повідомляють в ГУР МО, розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях планети, де перебувають збройні сили країни-агресора РФ.

Зазначається, що за період використання "народного супутника" та доступу до сузірʼя супутників ICEYE фахівці загалом зробили 4173 знімки ворожих об’єктів, серед них:

370 ― аеродроми;

238 ― позиції ППО та радіотехнічної розвідки;

153 ― нафтобази та склади пального;

147 ― склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 ― військово-морські бази.

Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання ― це дозволяє відстежувати динаміку рухів армії РФ з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву.

Крім того, "Народний супутник" дозволяє стежити за об’єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між Росією та окупованим Кримом.

Як зауважують в ГУР МО, величезна перевага космічного апарата ICEYE ― у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів противника з його технікою.

Вогневе ураження ворога

"Сила "народного супутника" спроможна точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора", - розповідають розвідники.

За даними ГУР МО, близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога ― це мільярди доларів збитків для РФ.

Про "народний супутник"

Новий рівень якості та оперативності отримання розвідувальних даних став можливим завдяки ініціативі Благодійного фонду Сергія Притули і блогера Ігоря Лаченкова та пожертвам українців на "народний байрактар", кошти з якого були спрямовані на закупівлю супутника за запитом Міністерства оборони України.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2022 року за 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю 4 Bayraktar, фонд Сергія Притули придбав супутник для Збройних сил України. Володіння апаратом компанії "ICEYE" дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов.

Уже за перші два дні роботи Міноброни з "народним супутником" було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку росіяни намагалися замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами.

Воєнна розвідка України використовує супутник з 24 вересня 2022 року.