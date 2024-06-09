Вперше за війну: бійці ГУР уразили новітній російський винищувач Су-57

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішне ураження багатоцільового винищувача Су-57 Повітряно-космічних сил Росії на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба ГУР.

У розпорядженні ГУР є супутникові знімки, які підтверджують, що 8 червня 2024 року український удар завдав пошкоджень новітньому російському літаку на стоянці аеродрому, розташованого за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

На знімках від 7 червня видно цілий Су-57, тоді як наступного дня біля літака з'явилися характерні вирви від вибуху та плями від пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

Су-57 вважається найсучаснішим винищувачем російських Повітряно-космічних сил, здатним використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. Проте на озброєнні РФ перебуває лише обмежена кількість таких бойових літаків.

ГУР відзначає, що це перший в історії випадок успішного ураження новітнього російського винищувача Су-57 українськими силами на території Росії. Підтверджені деталі та спосіб удару не розголошуються.

Дрони ГУР долетіли до Північної Осетії

8 червня в мережі з'явилася інформація, що безпілотники української розвідки долетіли до аеродрому "Моздок", який розташований у Північній Осетії, що приблизно за 1000 кілометрів від лінії фронту.

Це стратегічний та важливий аеродром для РФ, оскільки звідти злітає далека авіація, зокрема стратегічного призначення. Зокрема на летовищі розміщували або розміщують бомбардувальники Ту-95 та Ту-22М3

За словами джерела hromadske, це була операція Головного управління розвідки Міноборони України. Наслідки уточнюються.