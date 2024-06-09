Впервые за войну: бойцы ГУР поразили новейший российский истребитель Су-57

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило об успешном поражении многоцелевого истребителя Су-57 Воздушно-космических сил России на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

В распоряжении ГУР есть спутниковые снимки, подтверждающие, что 8 июня 2024 года украинский удар нанес повреждения новейшему российскому самолету на стоянке аэродрома, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения.

На снимках от 7 июня виден целый Су-57, тогда как на следующий день у самолета появились характерные воронки от взрыва и пятна от пожара, возникшего в результате огневого поражения.

Су-57 считается самым современным истребителем российских воздушно-космических сил, способным использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. Однако на вооружении РФ находится лишь ограниченное количество боевых самолетов.

ГУР отмечает, что это первый в истории случай успешного поражения новейшего российского истребителя Су-57 украинскими силами на территории России. Подтвержденные детали и способ удара не разглашаются.

Дроны ГУР долетели до Северной Осетии

8 июня в сети появилась информация, что беспилотники украинской разведки долетели до аэродрома "Моздок", расположенного в Северной Осетии, примерно в 1000 километрах от линии фронта.

Это стратегический и важный аэродром для РФ, поскольку оттуда взлетает далекая авиация, в частности, стратегического назначения. В частности на аэродроме размещали или размещали бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3.

По словам источника, это также была операция Главного управления разведки Минобороны Украины. Последствия уточняются.