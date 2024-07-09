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ІТ та Телеком
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Міноборони та ICEYE домовились про співпрацю у сфері космічної розвідки

Міноборони та ICEYE домовились про співпрацю у сфері космічної розвідки
Супутник ICEYE. Фото: ICEYE

Міністерство оборони України підписало меморандум з одним зі світових лідерів у супутникових технологіях, фінською компанією ICEYE, для посилення співпраці у сфері космічної розвідки. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Угода спрямована на посилення взаємодії в галузі дистанційного зондування Землі, що має важливе значення для національної безпеки та оборони України. 

У Міноборони додали, що завдяки співпраці Україна зможе зміцнити свої космічні оборонні можливості та поглибити інтеграцію до світової космічної економіки. 

Про ICEYE

ICEYE є виробником мікросупутників та має одне з найбільших у світі угруповань радарних супутників, що дозволяє надавати оперативні дані про земну поверхню в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. 

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія призупинила продаж супутникових знімків території України будь-яким неурядовим чи несоюзницьким організаціям та закликає інші компанії підтримати Україну в протидії агресії.

Варто зазначити, що у березні минулого року завдяки супутнику ICEYE, придбаному за кошти українців, було знищено понад 7,3 тисячі одиниць ворожої техніки, включаючи 45 літаків та 27 гелікоптерів.

Також, у червні 2024 року, ГУР МО повідомили, що за два роки роботи "народний супутник" зробив понад 4 тисячі знімків ворожих об'єктів, серед яких 370 аеродромів, 238 позицій ППО, 153 нафтобази та склади пального. 

Зазначається, що завдяки супутниковим знімкам українські військові змогли знищити ворожу техніку на мільярди доларів.

Автор:
Катерина Краснодомська