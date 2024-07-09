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Міноборони та ICEYE домовились про співпрацю у сфері космічної розвідки
Міністерство оборони України підписало меморандум з одним зі світових лідерів у супутникових технологіях, фінською компанією ICEYE, для посилення співпраці у сфері космічної розвідки. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Угода спрямована на посилення взаємодії в галузі дистанційного зондування Землі, що має важливе значення для національної безпеки та оборони України.
У Міноборони додали, що завдяки співпраці Україна зможе зміцнити свої космічні оборонні можливості та поглибити інтеграцію до світової космічної економіки.
Про ICEYE
ICEYE є виробником мікросупутників та має одне з найбільших у світі угруповань радарних супутників, що дозволяє надавати оперативні дані про земну поверхню в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія призупинила продаж супутникових знімків території України будь-яким неурядовим чи несоюзницьким організаціям та закликає інші компанії підтримати Україну в протидії агресії.
Варто зазначити, що у березні минулого року завдяки супутнику ICEYE, придбаному за кошти українців, було знищено понад 7,3 тисячі одиниць ворожої техніки, включаючи 45 літаків та 27 гелікоптерів.
Також, у червні 2024 року, ГУР МО повідомили, що за два роки роботи "народний супутник" зробив понад 4 тисячі знімків ворожих об'єктів, серед яких 370 аеродромів, 238 позицій ППО, 153 нафтобази та склади пального.
Зазначається, що завдяки супутниковим знімкам українські військові змогли знищити ворожу техніку на мільярди доларів.