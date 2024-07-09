Міноборони та ICEYE домовились про співпрацю у сфері космічної розвідки

Міністерство оборони України підписало меморандум з одним зі світових лідерів у супутникових технологіях, фінською компанією ICEYE, для посилення співпраці у сфері космічної розвідки. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Угода спрямована на посилення взаємодії в галузі дистанційного зондування Землі, що має важливе значення для національної безпеки та оборони України.

У Міноборони додали, що завдяки співпраці Україна зможе зміцнити свої космічні оборонні можливості та поглибити інтеграцію до світової космічної економіки.

Про ICEYE

ICEYE є виробником мікросупутників та має одне з найбільших у світі угруповань радарних супутників, що дозволяє надавати оперативні дані про земну поверхню в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія призупинила продаж супутникових знімків території України будь-яким неурядовим чи несоюзницьким організаціям та закликає інші компанії підтримати Україну в протидії агресії.

Варто зазначити, що у березні минулого року завдяки супутнику ICEYE, придбаному за кошти українців, було знищено понад 7,3 тисячі одиниць ворожої техніки, включаючи 45 літаків та 27 гелікоптерів.

Також, у червні 2024 року, ГУР МО повідомили, що за два роки роботи "народний супутник" зробив понад 4 тисячі знімків ворожих об'єктів, серед яких 370 аеродромів, 238 позицій ППО, 153 нафтобази та склади пального.

Зазначається, що завдяки супутниковим знімкам українські військові змогли знищити ворожу техніку на мільярди доларів.