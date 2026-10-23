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Собственный Starlink для Украины? Nokia и европейский лидер спутниковой разведки подписали документ из Минобороны

спутниковой связи
Nokia и ICEYE подписали меморандум из Минобороны Украины о разработке суверенной спутниковой связи / Depositphotos

Министерство обороны Украины подписало с финскими компаниями ICEYE и Nokia меморандум о намерениях по сотрудничеству в космосе. Цель – создать собственную защищенную систему спутниковой связи, которую будет контролировать Украина.

Как пишет Dilo, об этом сообщает прессслужба ICEYE.

Отмечается, что письмо о намерениях подписали 22 октября во время визита премьер-министра Финляндии Петтери Орпо в Украину.

В начале октября ICEYE и Nokia объявили о совместной разработке защищенной спутниковой широкополосной связи на низкой околоземной орбите, как у Starlink. Главное отличие – государство-заказчик будет владеть и управлять всем: спутниками, наземной инфраструктурой и терминалами.

Такая связь может потребоваться для обороны, охраны границ, работы экстренных служб и ликвидации последствий катастроф.

Как отмечается, это первый шаг: стороны договорились изучить возможности сотрудничества. При этом сроки и необходимый объем финансирования не разглашаются.

"Украина нуждается в защищенных, суверенных и высокопроизводительных системах спутниковой связи, которые она контролирует", - заявил гендиректор и соучредитель ICEYE Рафал Модженский.

Он напомнил, что компания поддерживает Украину с 2022 года, а договоренность является продолжением сотрудничества, которое продолжается с 2022 года. Расширенный доступ к данным позволяет Украине быстрее и точнее отслеживать изменения местности, уменьшая уровень неопределенности в условиях ограниченного времени.

Отметим, сейчас Украина зависит от спутниковой системы Starlink компании SpaceX Илона Маска, которую используют для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. 14 октября украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью. СМИ сообщали о том, что ограничить Starlink для Украины распорядился Маск после консультаций с президентом США Дональдом Трампом.

О ICEYE

ICEYE является производителем микроспутников и имеет одну из крупнейших в мире группировок радарных спутников, что позволяет предоставлять оперативные данные о земной поверхности в любое время суток и в любых погодных условиях.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину компания приостановила продажу спутниковых снимков на территории Украины любым неправительственным или несоюзническим организациям.

В январе 2026 года Министерство обороны Украины заключило новое соглашение с финской компанией ICEYE, предусматривающей значительное расширение доступа к высококачественным спутниковым снимкам.

Стоит отметить, что благодаря спутнику ICEYE, приобретенному на средства украинцев, было   уничтожены тысячи единиц   вражеской техники, включая самолеты и вертолеты.

Автор:
Светлана Манько

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