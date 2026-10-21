Маск лично распорядился ограничить работу Starlink для Украины – WSJ

Основатель SpaceX Илон Маск лично распорядился ограничить скорость работы военной версии Starlink, используемой Украиной. Это решение повлекло за собой панику в Киеве и путаницу внутри администрации президента США Дональда Трампа.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и источники, осведомленные о ситуации.

Маск действовал единолично

Издание отмечает, что и Маск, и Трамп в последние недели выражали возмущение из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, производящим дизельное топливо.

Маск и Трамп обсудили решение по Starlink по телефону вскоре после того, как информация об ограничениях стала публичной. Один из собеседников WSJ также утверждает, что они обсуждали этот вопрос еще до введения ограничений.

Публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы могут погибнуть, если полноценную работу системы не возобновят, повлекли за собой широкое обсуждение того, кто именно приказал ограничить Starlink.

В Белом доме даже приступили к неформальному внутреннему выяснению обстоятельств.

"На фоне скандала представители SpaceX связались с Белым домом, чтобы согласовать общее понимание ситуации и дальнейшую публичную позицию, согласно которой компания и администрация Трампа координировали свои действия еще до распоряжения Маска", - рассказали источники.

В понедельник Трамп заявил журналистам, что не знает, кто отвечает за замедление Starlink, "но хотел бы это узнать".

Некоторые американские чиновники утверждают, что Маск действовал единолично, а Трамп не отдавал конкретного приказа наказать Украину.

Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что перед введением нового ограничения скорости Маск общался с несколькими чиновниками администрации, в том числе с самим Трампом.

Starlink обеспечивает жизненно важную связь для украинских военных на передовой, которые атакуют российские силы и защищаются от ударов.

WSJ констатирует, что ситуация продемонстрировала исключительное влияние Маски на ход войны, которое фактически одним решением может изменить ход конфликта.

Ограничение Starlink

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая — Starlink компании SpaceX, которую используют для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая — Starshield, которая используется для наступательных военных операций.

Компания SpaceX разработала Starshield специально для государственных заказчиков и структур, отвечающих за национальную безопасность, прежде всего Министерства обороны США. Система использует спутниковую группировку Starlink как свою основу.

На прошлой неделе украинские чиновники сообщили, что терминалы Starlink военного класса перестали работать в Украине после установки на движущихся объектах с высокой скоростью.

Это нарушило работу украинских беспилотников, использующих такие терминалы в бортовых системах наведения во время полетов над территорией Украины.

Представитель Министерства обороны Украины сообщил в четверг, что терминалы снова работают во время движения, но только на скорости до 100 миль в час (160 км/ч).

Временное ограничение работы критически важной системы связи произошло на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск тогда написал в соцсети X, что системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Поэтому какие-либо ограничения скорости или использования этих систем определяют американские военные или президент.