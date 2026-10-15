Решает Трамп и военные США: Маск прокомментировал ограничение работы Starlink для Украины

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск заявил, что не влияет на решение по ограничению работы терминалов Starlink для украинской армии, ведь не принимает решений по скорости связи для военных.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Маска в соцсети X.

Таким образом, американский миллиардер прокомментировал сообщение бывшего министра обороны Украины Ивана Федорова, в котором он заявил, что работа Starlink на скорости до 160 км/ч возобновляется, но ограничения для системы Starshield, которую используют военные, остаются.

По словам Маска, система Starshield принадлежит правительству США, а правила ее использования определяют американские военные и президент.

Отдельно Маск отметил, что Starlink является коммерческим сервисом и не может применяться для наступательных военных действий.

Украина зависит от двух спутниковых систем. Первая — Starlink компании SpaceX, которую используют для связи, обеспечения сухопутных войск, логистики и работы оборонительных дронов, сбивающих вражеские беспилотники. Вторая — Starshield, которая используется для наступательных военных операций.

Заявление прозвучало на фоне проблем со спутниковой связью, которые украинские военные зафиксировали 14 октября. Ограничения скорости терминалов Starshield повлияли на работу беспилотников, в том числе ударных дронов и перехватчиков.

В Белом доме заверили Украину, что не причастны к ограничениям Starlink

Администрация президента США Дональда Трампа отвергает свою причастность к ограничениям Starlink в Украине. В Вашингтоне пообещали выяснить в произошедшем SpaceX, пишет Axios .

Однако у украинских должностных лиц и в дальнейшем есть подозрения относительно возможной мести со стороны Маска и Трампа.

Раскол между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским из-за заключенного на прошлой неделе соглашения по дизельному топливу углубился в среду после того, как спутниковая система, принадлежащая Илону Маску и используемая Украиной, неожиданно ограничила работу, взорвав способность Украины противостоять России.

Украинские военные используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX для управления разведывательными дронами и дронами-перехватчиками.

Когда система работает не на полную мощность, это ограничивает возможности Украины собирать разведывательные данные, применять дроны-перехватчики и наносить дальнобойные удары по России.

В среду работу системы частично возобновили, однако украинские должностные лица до сих пор пытались выяснить, почему скорость работы была ограничена и кто за это отвечает.

Ограничения ввели через несколько дней после нового кризиса в отношениях США и Украины, вызванного решением Трампа отменить санкции на продажу российской нефти.

Зеленский раскритиковал этот шаг, после чего Трамп призвал Украину избрать нового президента.

По словам украинских чиновников, SpaceX ввела ограничения во вторник вечером. Система выключалась, когда скорость дрона превышала 160 км/ч. В некоторых случаях связь обрывалась уже на скорости более 80 км/ч.

Ограничение Starlink было введено через несколько часов после того, как украинские военные не получили заблаговременного предупреждения о российской атаке баллистическими ракетами.

Украинские чиновники заявили, что в последние несколько лет США передавали такие предупреждения в рамках обмена разведывательной информацией между странами.

Американские чиновники объяснили ситуацию технической неисправностью системы, однако украинская сторона подозревает, что это был предупредительный сигнал от администрации Трампа.

"Сегодня мы испытали массированные российские атаки, и обидно, что в то же время у нас возникли трудности… со Starlink, с разведданными и много других неожиданностей. Мы рассчитываем на партнерство с США, но хотим быть очень честными, очень откровенными и оставаться сильным партнером", — заявил Зеленский в начале встречи в Лондоне с премьер-министром.

Министерство обороны Украины сообщило, что SpaceX продолжает ограничивать скорость работы Starlink до 160 км/ч. Это гораздо больше, чем раньше, но все еще существенно ниже обычных показателей.

Министерство отметило, что продолжает поддерживать связь "с партнерами и SpaceX по поводу стабильных условий предоставления услуг и предотвращения внезапных ограничений".

"Ситуация лучше, чем была сегодня утром, но 160 км/ч недостаточно для перехвата некоторых российских реактивных дронов", - добавил украинский чиновник.

Украинские чиновники считают, что SpaceX намеренно ввела ограничения, чтобы вынудить Украину согласиться с требованием Трампа не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.