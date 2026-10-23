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"Киевстар" меняет стоимость Starlink для бизнеса и государственных учреждений с ноября

Starlink
Starlink обновляет тарифы для бизнеса

С 1 ноября 2026 г. изменится стоимость услуг спутникового интернета Starlink для бизнес-клиентов и государственных учреждений. Обновление предполагает пересмотр тарифов и изменение их названий, однако объем доступных данных останется без изменений.

Как пишет Dilo, о новых условиях сообщает "Киевстар".

Какие изменения произойдут в тарифах Starlink

Кроме пересмотра стоимости услуг изменятся названия двух тарифных планов:

  • Local Priority переименуют в Business;
  • Global Priority получит название Global Business.

В то же время, объем данных в тарифах останется на прежнем уровне.

Как определить стоимость услуг

По информации "Киевстара", изменения являются частью глобального пересмотра тарифной модели Starlink. Компания объединяет обновление с развитием и расширением спутниковой инфраструктуры, что должно способствовать повышению надежности и доступности сети.

Фото 2 — "Киевстар" меняет стоимость Starlink для бизнеса и государственных учреждений с ноября

Стоимость услуг будет определяться в соответствии с выбранным тарифным планом и регионом пользования -   в Украине или за рубежом . Цены в гривне будут рассчитываться с учетом НДС в размере 20% и официального курса НБУ по состоянию на 15 октября 2026 года – 44,9801 грн за доллар США. При выставлении счетов сумму будут перечислять по актуальному курсу НБУ со округлением до 0,05 грн.

Когда начнут действовать новые тарифы

Обновленные условия вступят в силу с 1 ноября 2026 года. Киевстар также планирует обнародовать информацию об изменениях на странице услуги Starlink для бизнеса.

Клиенты, которые не согласны с новыми тарифами и хотят прекратить пользование услугой, должны сообщить об этом оператору до 30 октября 2026 включительно. Таковой порядок предусмотрен контрактом.

Ранее сообщалось, что мобильный оператор "Киевстар" увеличивает стоимость тарифов для части абонентов с 8 октября 2026 года. В компании объясняют это решение увеличением затрат на поддержку и восстановление сетей.

Автор:
Ольга Опенько

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