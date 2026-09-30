"Киевстар" заявил о повышении тарифов

Мобильный оператор "Киевстар" увеличивает стоимость тарифов для части абонентов с 8 октября 2026 года. В компании объясняют это решение увеличением затрат на поддержку и восстановление сетей.

Как пишет Dilo, об этом говорится в заявлении "Киевстар".

Отмечается, что абоненты, которым повысят тарифы, заранее получат уведомление об этом через SMS.

"Мы обновляем стоимость тарифов из-за того, что расходы на обслуживание и восстановление сети растут. Дорожают горючее, оборудование и другие ресурсы, необходимые, чтобы обеспечивать качественную связь для наших абонентов. В то же время в условиях полномасштабной войны чтобы обеспечить стабильную работу сети, нужны дополнительные ресурсы, а логистика становится сложнее", - пояснил он.

Кроме того, мобильный оператор и далее системно инвестирует энергостойкость сети и усиливает резервное питание, чтобы поддерживать стабильную связь при возможных перебоях с электроснабжением.

В компании обещают не только сменить тарифы, но и предложить абонентам дополнительные возможности. А тем клиентам, кто будет недоволен новыми условиями тарифов, предлагают выбрать другой из актуальной линейки или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что в Украине до конца 2026 года возможно новое повышение тарифов на мобильную связь. Главным фактором давления на стоимость станет необходимость обеспечить работу сети при продолжительных отключениях света.

Повышение мобильных тарифов в Украине

Компания "Vodafone Украина" в январе повысила стоимость отдельных тарифных планов. Обновление касалось как новых клиентов, так и абонентов, переходящих в сеть со своим номером.

Ранее мобильный оператор "Киевстар" объявил о повышении тарифов с 250 до 300 грн.

Мобильный оператор lifecell в феврале 2026 года повысил цены на популярные тарифные планы