lifecell повышает тарифы с 18 февраля: кого касается

Мобильный оператор lifecell с 18 февраля 2026 повышает цены на популярные тарифные планы. Но изменения коснутся всех абонентов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в компании в ответ на запрос РБК-Украина.

Обновление тарифов lifecell связывает с ростом затрат на поддержание стабильной работы сети, автономное энергопитание оборудования, его техническую поддержку и развитие инфраструктуры в условиях полномасштабной войны.

Какие тарифы подорожают

Изменятся условия тарифных планов "Макси" и "Мега" для новых абонентов lifecell . Для тех, кто пользуется тарифами до 17 февраля 2026, стоимость останется без изменений.

Тариф "Макси " : стандартная цена растет до 400 грн, для идентифицированных номеров – 350 грн, для перенесенных – 270 грн.

Тариф "Мега" : стандартная стоимость новых абонентов составит 550 грн.

Также для всех абонентов, обслуживаемых на условиях тарифных планов "Макси" и "Мега", увеличивается объем ГБ, которые могут быть использованы в ЕС без дополнительной доплаты.

"Макси" – 13 ГБ без дополнительной оплаты;

"Мега" – 18 ГБ без дополнительной оплаты.

Увеличенный объем трафика начнет действовать после первой оплаты пакета услуг на 4 недели после 18 февраля 2026 года.

Напомним, что компания Vodafone Украина тоже в январе повысила стоимость отдельных тарифных планов. Обновление касается как новых клиентов, так и абонентов, переходящих в сеть со своим номером.

Ранее мобильный оператор "Киевстар" объявил о повышении тарифов с 250 до 300 грн за 4 недели.