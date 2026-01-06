Запланована подія 2

Vodafone обновляет условия тарифной линейки FLEXX: что изменится с 14 января

Для новых клиентов со своим номером Vodafone предлагает специальные цены.

Компания Vodafone Украина сообщает об изменении условий и стоимости пакетов услуг в тарифной линейке FLEXX. Обновления вступят в силу 14 января 2026 г. и будут касаться как новых клиентов, так и абонентов, переходящих в сеть со своим номером (MNP).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

Новая стоимость для новых подключений

Для клиентов, приобретающих стартовый пакет Vodafone с 14 января 2026 года, устанавливаются следующие тарифы на 4 недели:

  • FLEXX GO - 420 грн;
  • FLEXX TOP - 550 грн.

Специальные условия предусмотрены для абонентов, использующих услугу переноса номера (MNP). Для них стоимость будет значительно ниже:

  • FLEXX GO - 280 грн/4 недели;
  • FLEXX TOP - 350 грн/4 недели.

Улучшение условий роуминга

Вместе с просмотром цены, Vodafone увеличивает объем услуг для использования за рубежом. В пределах обновленных тарифов абоненты получат:

  • 15 ГБ мобильного интернета в роуминге в тарифе FLEXX GO ;
  • 20 ГБ мобильного интернета в роуминге в тарифе FLEXX TOP .

Для действующих клиентов

Vodafone сохраняет льготные условия для подключившихся ранее или планирует переход в ближайшее время.

Для клиентов с новым номером, совершившим первый звонок в тарифе с 02.07.2025 по 13.01.2026, стоимость подключения следующих 6 пакетов останется без изменений:

  • Для тарифа FLEXX GO – 320 грн/4 недели.
  • Для тарифа FLEXX TOP – 500 грн/4 недели.

Для клиентов, перешедших в сеть Vodafone со своим номером, фиксируется текущая стоимость в год:

  • Для тарифа FLEXX GO – 200 грн/4 недели.
  • Для тарифа FLEXX TOP – 350 грн/4 недели.

Все действующие абоненты тарифов FLEXX получат персональные SMS-сообщения с подробным описанием обновленных условий. Также актуальная информация доступна на официальных страницах тарифов на сайте оператора.

Ранее мобильный оператор "Киевстар" объявил о повышении тарифов с 250 до 300 грн за 4 недели.

Напомним, что после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell.

Автор:
Татьяна Бессараб