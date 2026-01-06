- Категория
Vodafone обновляет условия тарифной линейки FLEXX: что изменится с 14 января
Компания Vodafone Украина сообщает об изменении условий и стоимости пакетов услуг в тарифной линейке FLEXX. Обновления вступят в силу 14 января 2026 г. и будут касаться как новых клиентов, так и абонентов, переходящих в сеть со своим номером (MNP).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.
Новая стоимость для новых подключений
Для клиентов, приобретающих стартовый пакет Vodafone с 14 января 2026 года, устанавливаются следующие тарифы на 4 недели:
- FLEXX GO - 420 грн;
- FLEXX TOP - 550 грн.
Специальные условия предусмотрены для абонентов, использующих услугу переноса номера (MNP). Для них стоимость будет значительно ниже:
- FLEXX GO - 280 грн/4 недели;
- FLEXX TOP - 350 грн/4 недели.
Улучшение условий роуминга
Вместе с просмотром цены, Vodafone увеличивает объем услуг для использования за рубежом. В пределах обновленных тарифов абоненты получат:
- 15 ГБ мобильного интернета в роуминге в тарифе FLEXX GO ;
- 20 ГБ мобильного интернета в роуминге в тарифе FLEXX TOP .
Для действующих клиентов
Vodafone сохраняет льготные условия для подключившихся ранее или планирует переход в ближайшее время.
Для клиентов с новым номером, совершившим первый звонок в тарифе с 02.07.2025 по 13.01.2026, стоимость подключения следующих 6 пакетов останется без изменений:
- Для тарифа FLEXX GO – 320 грн/4 недели.
- Для тарифа FLEXX TOP – 500 грн/4 недели.
Для клиентов, перешедших в сеть Vodafone со своим номером, фиксируется текущая стоимость в год:
- Для тарифа FLEXX GO – 200 грн/4 недели.
- Для тарифа FLEXX TOP – 350 грн/4 недели.
Все действующие абоненты тарифов FLEXX получат персональные SMS-сообщения с подробным описанием обновленных условий. Также актуальная информация доступна на официальных страницах тарифов на сайте оператора.
Ранее мобильный оператор "Киевстар" объявил о повышении тарифов с 250 до 300 грн за 4 недели.
Напомним, что после повышения тарифов на мобильную связь у ключевых операторов мобильной связи началась массовая миграция абонентов. В частности, более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell.