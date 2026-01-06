Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Vodafone оновлює умови тарифної лінійки FLEXX: що зміниться з 14 січня

Vodafone
Для нових клієнтів зі своїм номером Vodafone пропонує спеціальні ціни / Depositphotos

Компанія “Vodafone Україна” повідомляє про зміну умов та вартості пакетів послуг у тарифній лінійці FLEXX. Оновлення набудуть чинності 14 січня 2026 року та стосуватимуться як нових клієнтів, так і абонентів, що переходять до мережі зі своїм номером (MNP).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.

Нова вартість для нових підключень

Для клієнтів, які придбають стартовий пакет Vodafone з 14 січня 2026 року, встановлюються наступні тарифи на 4 тижні:

  • FLEXX GO — 420 грн;
  • FLEXX TOP — 550 грн.

Спеціальні умови передбачені для абонентів, які скористаються послугою перенесення номера (MNP). Для них вартість буде значно нижчою:

  • FLEXX GO — 280 грн/4 тижні;
  • FLEXX TOP — 350 грн/4 тижні.

Покращення умов роумінгу

Разом із переглядом ціни Vodafone збільшує обсяг послуг для використання за кордоном. У межах оновлених тарифів абоненти отримають:

  • 15 ГБ мобільного інтернету у роумінгу в тарифі FLEXX GO;
  • 20 ГБ мобільного інтернету у роумінгу в тарифі FLEXX TOP.

Для діючих клієнтів

Vodafone зберігає пільгові умови для тих, хто підключився раніше або планує перехід найближчим часом.

Для клієнтів з новим номером, що здійснили перший дзвінок у тарифі з 02.07.2025 по 13.01.2026, вартість підключення наступних 6 пакетів залишиться без змін:

  • Для тарифу FLEXX GO – 320 грн/4 тижні.
  • Для тарифу FLEXX TOP – 500 грн/4 тижні.

Для клієнтів, які перейшли в мережу Vodafone зі своїм номером, фіксується поточна вартість на рік:

  • Для тарифу FLEXX GO – 200 грн/4 тижні.
  • Для тарифу FLEXX TOP – 350 грн/4 тижні.

Усі діючі абоненти тарифів FLEXX отримають персональні SMS-повідомлення з детальним описом оновлених умов. Також актуальна інформація доступна на офіційних сторінках тарифів на сайті оператора.

Раніше мобільний оператор "Київстар" оголосив про підвищення тарифів з 250 до 300 грн за 4 тижні. 

Нагадаємо, після підвищення тарифів на мобільний зв'язок у ключових операторів мобільного зв'язку почалась масова міграція абонентів. Зокрема, понад пів мільйона українців перенесли мобільні номери до lifecell. 

Автор:
Тетяна Бесараб