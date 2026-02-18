Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,30

43,19

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

lifecell підвищує тарифи з 18 лютого: кого стосується

смартфон
lifecell оновлює тарифи з 18 лютого / Depositphotos

 Мобільний оператор lifecell з 18 лютого 2026 року підвищує ціни на популярні тарифні плани. Але зміни торкнуться не всіх абонентів.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в компанії у відповідь на запит РБК-Україна.

Оновлення тарифів lifecell пов’язує зі зростанням витрат на підтримку стабільної роботи мережі, автономне енергоживлення обладнання, його технічну підтримку та розвиток інфраструктури в умовах повномасштабної війни.

Які тарифи здорожчають

Зміняться умови тарифних планів "Максі" та "Мега" для нових абонентів lifecellДля тих, хто користується тарифами до 17 лютого 2026 року, вартість залишиться без змін.

  • Тариф "Максі": стандартна ціна зростає до 400 грн, для ідентифікованих номерів - 350 грн, для перенесених - 270 грн.
  • Тариф "Мега": стандартна вартість для нових абонентів становитиме 550 грн.

Також для всіх абонентів, які обслуговуються на умовах тарифних планів "Максі" та "Мега", збільшується обсяг ГБ, які можна використати в ЄС без додаткової доплати.

  • "Максі" - 13 ГБ без додаткової оплати;
  • "Мега" - 18 ГБ без додаткової оплати.

Збільшений обсяг трафіку почне діяти після першої оплати пакета послуг на 4 тижні після 18 лютого 2026 року.

Нагадаємо, що  компанія “Vodafone Україна” теж у січні підвищила вартість окремих тарифних планів. Оновлення стосується як нових клієнтів, так і абонентів, що переходять до мережі зі своїм номером.

Раніше мобільний оператор "Київстар" оголосив про підвищення тарифів з 250 до 300 грн за 4 тижні. 

Автор:
Світлана Манько