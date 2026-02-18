lifecell підвищує тарифи з 18 лютого: кого стосується

Мобільний оператор lifecell з 18 лютого 2026 року підвищує ціни на популярні тарифні плани. Але зміни торкнуться не всіх абонентів.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в компанії у відповідь на запит РБК-Україна.

Оновлення тарифів lifecell пов’язує зі зростанням витрат на підтримку стабільної роботи мережі, автономне енергоживлення обладнання, його технічну підтримку та розвиток інфраструктури в умовах повномасштабної війни.

Які тарифи здорожчають

Зміняться умови тарифних планів "Максі" та "Мега" для нових абонентів lifecell. Для тих, хто користується тарифами до 17 лютого 2026 року, вартість залишиться без змін.

Тариф "Максі " : стандартна ціна зростає до 400 грн, для ідентифікованих номерів - 350 грн, для перенесених - 270 грн.

Тариф "Мега": стандартна вартість для нових абонентів становитиме 550 грн.

Також для всіх абонентів, які обслуговуються на умовах тарифних планів "Максі" та "Мега", збільшується обсяг ГБ, які можна використати в ЄС без додаткової доплати.

"Максі" - 13 ГБ без додаткової оплати;

"Мега" - 18 ГБ без додаткової оплати.

Збільшений обсяг трафіку почне діяти після першої оплати пакета послуг на 4 тижні після 18 лютого 2026 року.

Нагадаємо, що компанія “Vodafone Україна” теж у січні підвищила вартість окремих тарифних планів. Оновлення стосується як нових клієнтів, так і абонентів, що переходять до мережі зі своїм номером.

Раніше мобільний оператор "Київстар" оголосив про підвищення тарифів з 250 до 300 грн за 4 тижні.