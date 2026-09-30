США ввели санкции против российских компаний за поставку оружия в Иран

Министерство финансов США и Государственный департамент объявили о введении санкций против 13 физических и юридических лиц за помощь Ирану в закупке оружия и комплектующих для его изготовления.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В список ограничений вошли две компании из России: ООО "МГ-Флот", занимающееся перевозками в Каспийском море, и АО "Опытно-конструкторское бюро имени А.С. Яковлева", разрабатывающее самолеты, вертолеты, а в последнее время беспилотники. Также под санкции подверглись предприятия из Китая, Гонконга и Пакистана.

Операция США по экономическому давлению на Иран

Санкции стали частью усилий администрации президента Дональда Трампа по экономической изоляции Ирана и принуждению его к переговорам о прекращении войны, которая началась в конце февраля.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ведомство не будет терпеть никакой поддержки режима и будет продолжать выявлять и изолировать тех, кто помогает Ирану. В Минфине добавили, что эти меры должны ослабить способность Тегерана возобновлять программы производства вооружения.

В конце августа США приступили к операции "Экономический изгнанник", которая предусматривает расширение вторичных санкций против партнеров Ирана и новые ограничения против ключевых секторов иранской экономики.

Как Россия поставляет вооружение в Иран

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на документ европейского правительства сообщал, что Россия помогает Ирану пополнять запасы беспилотников и ракет после американских и израильских ударов. Для перевозки взрывчатки, боеприпасов и компонентов для дронов РФ использует Каспийское море, где нет кораблей западных флотов, что исключает возможность их перехвата.

В конце марта Израиль нанес удары по иранскому порту Бандар-Анзали на побережье Каспия, который использовался для транзита оружия из РФ. Однако впоследствии поставки возобновились. Полученные ракеты и дроны иранские военные использовали для ударов по военным базам США на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал закон сенатора Линдси Грэма об "адских санкциях" против России, который позволяет вводить пошлины против стран, покупающих российские энергоносители.