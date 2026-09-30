Киберпреступники в Украине делают ставку на обман: какие атаки преобладают

Более 88% киберинцидентов, зафиксированных в Украине в первом полугодии 2026 года, пришлись на распространение вредоносного программного обеспечения, социальную инженерию, заражение и компрометацию систем.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Госспецсвязи.

Обман вместо сложных атак

Более 88% киберинцидентов в Украине в первом полугодии 2026 года были связаны с распространением вредоносного программного обеспечения, социальной инженерией, заражением и компрометацией систем. Злоумышленники все чаще используют не сложные технические методы, а манипуляции и доверие пользователей.

Об этом говорится в отчете "Киберугрозы: Украина" за первое полугодие 2026 года, подготовленном специалистами CERT-UA.

Наибольшую долю среди зафиксированных инцидентов составило распространение вредоносного программного обеспечения – 33%. Еще 31% пришлись на атаки с применением социальной инженерии. Заражение систем составило 15% инцидентов, а их компрометация – 4,5%.

Одним из ключевых инструментов злоумышленников стало использование правдоподобного прикрытия. Для этого хакерские группировки создают фальшивые веб-страницы, копирующие ресурсы известных украинских учреждений и платформ.

В частности, речь идет о поддельных сайтах CERT-UA, системах документооборота Верховной Рады Украины и платформе Brave1.

Пользователям на таких ресурсах предлагают загрузить якобы необходимые "обновления безопасности" или "служебные модули". На самом деле загруженные файлы могут содержать инструменты удаленного доступа к устройству.

Таким образом, отмечают специалисты, одной из основных тенденций киберугроз остается использование социальной инженерии и доверия пользователей для получения доступа к их устройствам и системам.

Ранее сообщалось, что Украина закрепляет позиции одного из ключевых центров кибербезопасности в мире: только за 2025 год специалисты CERT-UA обработали около 6000 кибератак на государственную и критическую инфраструктуру. Это на 37% больше, чем год назад, что отражает как рост интенсивности угроз, так и усиление возможностей защиты.