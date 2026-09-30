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Бизнес просит упростить маркировку импортных товаров на время войны

Бизнес просит упростить маркировку импортных товаров
Бизнес просит упростить маркировку импортных товаров

Европейская Бизнес Ассоциация предложила правительству временно упростить требования к маркировке импортных непродовольственных товаров на период военного положения. В частности, бизнес просит разрешить в отдельных случаях продавать продукцию с маркировкой на другом языке, если обязательную информацию на украинском покупатель сможет получить через QR-код, электронный ценник, сайт или другой канал.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ЕБА.

В ЕБА объясняют предложение регулярными российскими атаками на склады, распределительные центры и другую логистическую инфраструктуру. После потери таких объектов компании вынуждены переносить работу на временные площадки, где не всегда можно наклеивать украинскую маркировку на каждую единицу импортируемого товара.

Что бизнес предлагает изменить

Ассоциация предлагает разрешить компаниям, которые из-за военных действий не могут нанести информацию на украинском языке непосредственно на товар, временно вводить его в обращение с маркировкой на другом языке. Исключением должен оставаться язык государства-агрессора.

Обязательную информацию по-украински в таком случае предлагают предоставлять покупателю в месте продажи, через QR-код, электронный ценник, информационный терминал, сайт или мобильное приложение.

Также ЕБА просит разрешить продавать такую продукцию до истечения срока ее годности и предусмотреть отдельные правила государственного контроля на время действия военного положения.

Для случаев, когда импортер потерял склад из-за российской атаки, бизнес предлагает отдельно упростить экстренный ввоз диетических добавок, медицинских изделий и других категорий продукции.

Еще одно предложение – временно разрешить ввоз и продажу товаров без обязательного нанесения знака соответствия техническим регламентам. В то же время, для газовых котлов и водонагревателей это требование предлагают оставить из-за требований безопасности.

Упрощение для продуктов продолжили, бизнес просит такого же для других товаров

В 2022 году правительство ввело временные упрощения маркировки импортируемых продуктов и кормов из-за нарушений логистики после начала полномасштабной войны.

Постановлением №980 правительство предусмотрело прекращение действия этих правил с 1 октября 2026 года.

В то же время, по сообщению ЕБА, для пищевой продукции правительство уже продлило действие специального механизма до 1 апреля. Теперь ассоциация просит ввести аналогичный подход и для непродовольственных товаров.

В ЕБА считают, что это позволит импортерам избегать списания товаров и перебоев с поставками в случаях, когда из-за атак невозможно выполнить стандартные процедуры маркировки.

Напомним, ранее правительство решило вернуть полные требования к маркировке импортированных пищевых продуктов и кормов, а в переторы рынка должны снова полностью соблюдать требования законодательства.

Автор:
Татьяна Гойденко

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