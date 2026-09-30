Ипотека в Украине в июле: банки выдали 1,4 млрд грн кредитов

Украинские банки в июле 2026 г. выдали 710 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. Больше всего ссуд пришлось на Киевскую область — 265 договоров на 543 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Ипотека в Украине

На первичном рынке в июле банки заключили 367 ипотечных договоров на 730 млн. грн. Из них 134 кредита на общую сумму 253 млн. грн. были выданы под залог имущественных прав на будущую недвижимость.

Еще 343 кредита на 714 млн грн пришлись на вторичный рынок жилья.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотеке на первичном рынке составила 7,64% годовых, тогда как на вторичном – 10,06%.

При этом доля неработающих кредитов в ипотечном портфеле банков составила 12%.

Где чаще всего брали ипотеку

Лидером по объему новой ипотеки в июле стала Киевская область – 265 договоров на 543 млн грн, что составляет 38% от общего объема выданных кредитов.

В Киеве банки заключили 87 ипотечных договоров на 209 млн. грн. На Львовщину пришлось 52 кредита на 130 млн грн, Винницкую область - 28 кредитов на 58 млн грн, а на Волынскую - 25 кредитов на 54 млн грн.

В ежемесячном опросе приняли участие 38 банков, на которые приходится более 95% от общего валового ипотечного портфеля. О выдаче новых ипотечных кредитов сообщили 14 из них.

В мае 2026 г. Совет по финансовой стабильности одобрил обновленную Стратегию развития ипотечного кредитования. Документ предусматривает развитие рыночных устройств в этом сегменте для повышения доступности жилья.

Ранее сообщалось, что ипотечное кредитование в Украине сокращается второй месяц подряд. В июне банки выдали 763 кредита на 1,47 млрд грн – против 776 на 1,53 млрд грн в мае и 910 на 1,7 млрд грн в апреле. Таким образом, от апрельского уровня количество новых ипотек уменьшилось примерно на 16%.