Украинцы берут меньше ипотек: выдача кредитов сокращается второй месяц подряд

Ипотечное кредитование в Украине сокращается второй месяц подряд. В июне банки выдали 763 кредита на 1,47 млрд грн – против 776 на 1,53 млрд грн в мае и 910 на 1,7 млрд грн в апреле. Таким образом, от апрельского уровня количество новых ипотек уменьшилось примерно на 16%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

На первичном рынке банки выдали 399 кредитов на 770 млн. грн. Из них 167 ссуд на 297 млн грн пришлись на еще строящееся жилье под залог имущественных прав на будущую недвижимость.

На вторичном рынке в июне оформили 364 ипотечных кредита на общую сумму 698 млн грн.

Средневзвешенная эффективная ставка составляла:

7,74% годовых на первичном рынке;

9,86% годовых на вторичном рынке.

Доля неработающих кредитов в ипотечном портфеле составила 12%.

Больше ипотеки в июне выдали в Киевской области — 268 договоров на 521 млн грн. Далее следуют Киев - 102 кредита на 229 млн грн, Львовская область - 51 на 107 млн грн, Одесская - 38 на 61 млн грн и Винницкая - 32 кредита на 64 млн грн.

В опросе НБУ приняло участие 38 банков, на которые приходится более 98% общего ипотечного портфеля. О выдаче новых кредитов сообщили только 13 банков.

Напомним, в апреле банки выдали ипотеки на 1,7 млрд грн — тогда было оформлено 910 кредитов, а большинство ссуд также пришлось на первичный рынок.