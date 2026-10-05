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Новости
Дата публикации

Удары РФ по мостам в Киеве будут бить по кошельку из-за усложненной логистики

мосты в Киеве
Удары РФ по мостам в Киеве будут бить по кошельку / Depositphotos

Удорожание товаров в магазинах и сокращение налоговых поступлений могут стать одними из последствий ударов России по мостам через реку Днепр в Киеве.

Как пишет Dilo, об этом рассказал УНИАН главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

По его словам, перенаправление грузопотоков из-за логистических рисков на альтернативные маршруты приведет к увеличению расходов.

Эксперт объясняет, что, например, если часть транспорта приходится направлять через Дарницкий мост, это увеличение расхода топлива и более высокая себестоимость перевозок.

"А это будет перекладываться на покупателей продукции, следовательно, товары становятся дороже, следовательно, инфляция будет расти. Кроме того, поставки товаров могут происходить медленнее", – отметил Ус.

Он также акцентировал внимание на том, что меньшая бизнес-активность приведет к снижению выручки предприятий и поступлений в бюджет.

"Падает посещаемость кофеен, магазинов, заведений сферы услуг. Люди меньше передвигаются по городу, меньше ходят по магазинам, меньше покупают. Бизнес меньше функционирует, меньше платит налогов. Далее цепная реакция: уменьшается торговая выручка и, соответственно, налоговые поступления. То есть здесь тоже есть проблемы", - подчеркнул Ус.

Аналитик упоминает и о психологическом давлении, и об ухудшении работоспособности киевлян из-за усталости.

"Дорога человека с работы домой и обратно может стать на час или даже два длиннее. Соответственно, снижается общая производительность труда из-за усталости работников. Также психологическое давление, то есть снижается чувство безопасности. Когда человек постоянно находится в ожидании следующего удара, это сильно бьет по нервной системе, а от нервов будет ухудшаться общее состояние, здоровье, здоровье. активности и инвестициях. Как можно планировать инвестиции, когда ты не знаешь, что будет через час? – подчеркнул эксперт.

Тем не менее, он не рассматривает вариант с тотальным прекращением работы бизнеса. Ус считает, что при любых условиях более 70% компаний будут продолжать работать.

Россия начала бить по мостам в Киеве

4 октября в Киеве российский дрон атаковал Северный мост — там поврежден дорожный холст.

Утром 3 октября россияне также дроном ударили по Северному мосту в Киеве - было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому госпитализировали.

Россияне били по Южному мосту в Киеве. Впервые это произошло  днем 1 октября   — оккупанты атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.

Около 5 часов утра 2 октября россияне   снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта — движение осуществляется через Дарницкий.

Мост попал   под удар   и вечером 2 октября.

В связи с атаками во время воздушной тревоги   движение транспорта будут ограничивать   на Южном и Подольско-Воскресенском мостах, но на 15 минут. Остальные будут работать без ограничений.

Автор:
Светлана Манько

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