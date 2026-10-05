Удари РФ по мостах в Києві битимуть по гаманцю через ускладнену логістику

Подорожчання товарів в магазинах та скорочення податкових надходжень можуть стати одними з наслідків ударів Росії по мостам через річку Дніпро у Києві.

Як пише Dilo, про це розповів УНІАН головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

За його словами, перенаправлення вантажопотоків через логістичні ризики на альтернативні маршрути призведе до збільшення витрат.

Експерт пояснює, що, наприклад, якщо частину транспорту доводиться спрямовувати через Дарницький міст, це збільшення витрат пального та вища собівартість перевезень.

"А це буде перекладатись на покупців продукції, отже, товари стають дорожчими, отже, інфляція зростатиме. Крім того, постачання товарів може відбуватися повільніше", – зауважив Ус.

Він також акцентував на тому, що менша бізнес-активність призведе до зниження виручки підприємств та надходжень до бюджету.

"Падає відвідуваність кав'ярень, магазинів, закладів сфери послуг. Люди менше пересуваються містом, менше ходять по магазинах, менше купують. Бізнес менше функціонує, менше сплачує податків. Далі ланцюгова реакція: зменшується торговельна виручка та, відповідно, податкові надходження. Тобто тут також є проблеми", – підкреслив Ус.

Аналітик згадує і про психологічний тиск, і про погіршення працездатності киян через втому.

"Дорога людини з роботи додому і назад може стати на годину або навіть дві довшою. Відповідно, знижується загальна продуктивність праці через втому працівників. Також психологічний тиск, тобто знижується відчуття безпеки. Коли людина постійно перебуває в очікуванні наступного удару, це сильно б'є по нервовій системі, а від нервів буде погіршуватись загальний стан здоров'я. І це, крім психологічного тиску, б'є по діловій активності та інвестиціях. Як можна планувати інвестиції, коли ти не знаєш, що буде за годину?" – наголосив експерт.

Попри все, він не розглядає варіант з тотальним припиненням роботи бізнесу. Ус вважає , що за будь-яких умов понад 70% компаній продовжуватимуть працювати.

Росія почала бити по мостах у Києві

4 жовтня у Києві російський дрон атакував Північний міст — там пошкоджено дорожнє полотно.

Зранку 3 жовтня росіяни також дроном вдарили по Північному мосту в Києві — було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Унаслідок удару постраждали двоє людей. Одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого шпиталізували.

Росіяни били по Південному мосту в Києві. Уперше це відбулося вдень 1 жовтня — окупанти атакували опорну частину мосту. Увечері росіяни вдарили по мосту повторно — тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та загородження метрополітену.

Близько 5-ї години ранку 2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст. Через це у столиці перекрили Південний міст, міст Патона і міст Метро для громадського транспорту — рух здійснюється через Дарницький.

Міст потрапив під удар і ввечері 2 жовтня.

У зв’язку з атаками під час повітряної тривоги рух транспорту будуть обмежувати на Південному та Подільсько-Воскресенському мостах, але на 15 хвилин. Інші працюватимуть без обмежень.