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Tesla Model Y, Nissan Rogue и VW Tiguan: какие подержанные авто выбирали украинцы в 2026 году
В январе-сентябре 2026 года украинцы импортировали 46,5 тыс. б/у легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Самой популярной моделью стала Tesla Model Y, а наибольшую часть ввозимых авто этой возрастной категории составляли машины с бензиновыми двигателями.
Как пишет Dilo, об этом сообщает "Укравтопром".
За девять месяцев украинский автопарк пополнили 176,3 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, на машины до пяти лет пришлось около 26% от общего количества ввезенных авто.
Какие двигатели имеют импортируемые подержанные авто
Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей в возрасте до пяти лет составляли модели с бензиновыми двигателями – 46%.
Еще 29% пришлось на электромобили, а 19% – на гибридные автомобили. Доля дизельных машин составила 5%, в то время как автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) охватили 1% импорта в этом сегменте.
Топ-10 самых популярных импортируемых подержанных авто
В январе-сентябре 2026 года наибольшим спросом среди импортируемых подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет пользовались следующие модели:
- Tesla Model Y - 2813 автомобилей;
- Nissan Rogue - 2218;
- Volkswagen Tiguan - 1957;
- Tesla Model 3 - 1942;
- Mazda CX-5 - 1848;
- Ford Escape - 1367;
- Audi Q5 - 1207;
- Kia Niro - 998;
- Hyundai Ioniq 5 - 842;
- Jeep Compass - 794.
Итак, первые две позиции рейтинга заняли Tesla Model Y и Nissan Rogue. В десятку самых популярных моделей вошли кроссоверы Volkswagen, Mazda, Ford, Audi и Jeep, а среди электромобилей, кроме Tesla Model Y, в списке представлены Tesla Model 3 и Hyundai Ioniq 5.
Напомним, ранее ЕС призвал Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей. Европейский Союз обратился в Китай с предложением добровольно сократить экспорт гибридных автомобилей на европейский рынок в рамках договоренностей для предотвращения новой торговой войны.