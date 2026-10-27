UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

+0,34

EUR

50,95

+0,38

Наличный курс:

USD

46,10

45,80

EUR

51,70

51,35

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Tesla Model Y, Nissan Rogue и VW Tiguan: какие подержанные авто выбирали украинцы в 2026 году

Tesla
Tesla / Shutterstock

В январе-сентябре 2026 года украинцы импортировали 46,5 тыс. б/у легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Самой популярной моделью стала Tesla Model Y, а наибольшую часть ввозимых авто этой возрастной категории составляли машины с бензиновыми двигателями.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Укравтопром".

За девять месяцев украинский автопарк пополнили 176,3 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, на машины до пяти лет пришлось около 26% от общего количества ввезенных авто.

Какие двигатели имеют импортируемые подержанные авто

Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей в возрасте до пяти лет составляли модели с бензиновыми двигателями – 46%.

Еще 29% пришлось на электромобили, а 19% – на гибридные автомобили. Доля дизельных машин составила 5%, в то время как автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) охватили 1% импорта в этом сегменте.

Топ-10 самых популярных импортируемых подержанных авто

В январе-сентябре 2026 года наибольшим спросом среди импортируемых подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет пользовались следующие модели:

  1. Tesla Model Y - 2813 автомобилей;
  2. Nissan Rogue - 2218;
  3. Volkswagen Tiguan - 1957;
  4. Tesla Model 3 - 1942;
  5. Mazda CX-5 - 1848;
  6. Ford Escape - 1367;
  7. Audi Q5 - 1207;
  8. Kia Niro - 998;
  9. Hyundai Ioniq 5 - 842;
  10. Jeep Compass - 794.

Итак, первые две позиции рейтинга заняли Tesla Model Y и Nissan Rogue. В десятку самых популярных моделей вошли кроссоверы Volkswagen, Mazda, Ford, Audi и Jeep, а среди электромобилей, кроме Tesla Model Y, в списке представлены Tesla Model 3 и Hyundai Ioniq 5.

Напомним, ранее ЕС призвал Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей. Европейский Союз обратился в Китай с предложением добровольно сократить экспорт гибридных автомобилей на европейский рынок в рамках договоренностей для предотвращения новой торговой войны.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности