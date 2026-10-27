Tesla Model Y, Nissan Rogue и VW Tiguan: какие подержанные авто выбирали украинцы в 2026 году

В январе-сентябре 2026 года украинцы импортировали 46,5 тыс. б/у легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Самой популярной моделью стала Tesla Model Y, а наибольшую часть ввозимых авто этой возрастной категории составляли машины с бензиновыми двигателями.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Укравтопром".

За девять месяцев украинский автопарк пополнили 176,3 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, на машины до пяти лет пришлось около 26% от общего количества ввезенных авто.

Какие двигатели имеют импортируемые подержанные авто

Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей в возрасте до пяти лет составляли модели с бензиновыми двигателями – 46%.

Еще 29% пришлось на электромобили, а 19% – на гибридные автомобили. Доля дизельных машин составила 5%, в то время как автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) охватили 1% импорта в этом сегменте.

Топ-10 самых популярных импортируемых подержанных авто

В январе-сентябре 2026 года наибольшим спросом среди импортируемых подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет пользовались следующие модели:

Tesla Model Y - 2813 автомобилей; Nissan Rogue - 2218; Volkswagen Tiguan - 1957; Tesla Model 3 - 1942; Mazda CX-5 - 1848; Ford Escape - 1367; Audi Q5 - 1207; Kia Niro - 998; Hyundai Ioniq 5 - 842; Jeep Compass - 794.

Итак, первые две позиции рейтинга заняли Tesla Model Y и Nissan Rogue. В десятку самых популярных моделей вошли кроссоверы Volkswagen, Mazda, Ford, Audi и Jeep, а среди электромобилей, кроме Tesla Model Y, в списке представлены Tesla Model 3 и Hyundai Ioniq 5.

Напомним, ранее ЕС призвал Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей. Европейский Союз обратился в Китай с предложением добровольно сократить экспорт гибридных автомобилей на европейский рынок в рамках договоренностей для предотвращения новой торговой войны.