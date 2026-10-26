Китайские автопроизводители впервые обогнали японских конкурентов в Европе

Китайские автопроизводители впервые за полный квартал превзошли японские компании по объемам продаж в Европе.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Китайские автобренды покоряют Европу

По данным исследовательской компании Dataforce, за три месяца до сентября доля регистраций автомобилей из КНР выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом и достигла 12,7 % от общего объема рынка.

Это позволило им опередить японских брендов во главе с Toyota Motor Corp., удержавшими 11,9%. Особенно быстро продажи росли в конце квартала, когда в сентябре доля китайских марок достигла рекордных 14,5 %.

Для сравнения, еще пять лет назад компании из КНР занимали всего 1% европейского рынка, в то время как японские и европейские гиганты строили свои позиции десятилетиями.

Автоконцерны КНР ищут новых покупателей

Это смещение стало серьезным ударом для европейских автоконцернов. Немецкие и французские бренды теряют покупателей в самом Китае, где местные водители предпочитают собственные технологичные и дешевые модели.

Из-за сокращения спроса внутри страны BYD, Chery и другие марки активно ищут новые рынки сбыта.

На Парижском автосалоне китайские компании представили целый ряд новых доступных гибридов и электромобилей, разработанных специально для европейцев. Спрос на них дополнительно подогревают рекордные цены на горючее в регионе, что делает китайское предложение максимально привлекательным.

Евросоюз пытается защитить свой рынок

В ответ на быстрое расширение Европейский Союз готовит новые регуляторные барьеры. После введения дополнительных тарифов на электромобили ЕС согласился ограничить импорт китайских гибридов.

Кроме того, Брюссель рассматривает возможность привязать налоговые льготы для корпоративных автопарков к требованию европейского происхождения машин.

Впрочем, такие компании, как Mercedes-Benz, предостерегают о рисках нарушения глобальных цепей поставок. Между тем, китайские автопроизводители уже готовятся локализовать выпуск: Chery запускает площадку в Барселоне, BYD достраивает завод в Венгрии, а Leapmotor начал сборку внедорожников на заводе Stellantis в Испании.

Напомним, ранее ЕС призвал Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей. Европейский Союз обратился в Китай с предложением добровольно сократить экспорт гибридных автомобилей на европейский рынок в рамках договоренностей для предотвращения новой торговой войны.