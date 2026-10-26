Китайські автовиробники вперше обігнали японських конкурентів у Європі

Китайські автовиробники вперше за повний квартал перевершили японські компанії за обсягами продажів у Європі.

Як пише Dilo,про це повідомляє Вloomberg.

Китайські автобренди захоплюють Європу

За даними дослідницької компанії Dataforce, за три місяці до вересня частка реєстрацій автомобілів з КНР зросла майже вдвічі порівняно з минулим роком і сягнула 12,7% від загального обсягу ринку.

Це дозволило їм випередити японських брендів на чолі з Toyota Motor Corp., які утримали 11,9%. Особливо стрімко продаж зростав наприкінці кварталу, коли у вересні частка китайських марок досягла рекордних 14,5%.

Для порівняння, ще п’ять років тому компанії з КНР займали лише 1% європейського ринку, тоді як японські та європейські гиганти будували свої позиції десятиліттями.

Автоконцерни КНР шукають нових покупців

Цей зсув став серйозним ударом для європейських автоконцернів. Німецькі та французькі бренди втрачають покупців у самому Китаї, де місцеві водії надають перевагу власним технологічним та дешевшим моделям.

Через скорочення попиту всередині країни BYD, Chery та інші марки активно шукають нові ринки збуту.

На Паризькому автосалоні китайські компанії представили низку нових доступних гібридів і електромобілів, розроблених спеціально для європейців. Попит на них додатково підігрівають рекордні ціни на пальне в регіоні, що робить китайську пропозицію максимально привабливою.

Євросоюз намагається захистити свій ринок

У відповідь на стрімке розширення Європейський Союз готує нові регуляторні бар'єри. Після запровадження додаткових тарифів на електромобілі ЄС погодився обмежити імпорт китайських гібридів.

Окрім цього, Брюссель розглядає можливість прив'язати податкові пільги для корпоративних автопарків до вимоги щодо європейського походження машин.

Утім, такі компанії як Mercedes-Benz застерігають про ризики порушення глобальних ланцюгів постачання. Тим часом китайські автовиробники вже готуються локалізувати випуск: Chery запускає майданчик у Барселоні, BYD добудовує завод в Угорщині, а Leapmotor розпочав збірку позашляховиків на заводі Stellantis в Іспанії.

Нагадаємо, раніше ЄС закликав Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів. Європейський Союз звернувся до Китаю з пропозицією добровільно скоротити експорт гібридних автомобілів на європейський ринок у межах домовленостей для запобігання новій торговельній війні.