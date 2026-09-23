Китайські автобренди зайняли рекордну частку в Європі: продажі зростають завдяки гібридам

У серпні китайські виробники автомобілів завоювали рекордну частку європейського ринку. Головним драйвером зростання стали доступні гібридні моделі, які обирають покупці, поки що не готові повністю переходити на електромобілі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За підсумками серпня на китайські бренди припало майже 12% від загального обсягу продажів нових автомобілів у регіоні (включно з країнами ЄС, ЄАВТ та Великою Британією).

Китайські компанії забезпечили продаж кожного четвертого гібридного авто загалом і кожного третього гібрида з можливістю підзарядки від мережі (plug-in). Загальний європейський авторинок зріс на 4,6% саме завдяки сегменту електрокарів і гібридів, попит на які підскочив на 27%.

Як китайські бренди обходять мита

Стрімке зростання китайських марок пояснюється кількома чинниками:

на гібридні автомобілі з Китаю наразі не поширюються високі штрафні мита ЄС, які блок запровадив проти чистих електромобілів;

у Великій Британії, де додаткові мита взагалі відсутні, понад 20% нових придбаних авто припадає на китайських виробників, зокрема популярністю користуються машини бренду Jaecoo від Chery;

у Німеччині частка китайських компаній у серпні сягнула 6,4%;

високі ціни на бензин і дизель змушують водіїв шукати економніші альтернативи, проте слабкий розвиток мережі зарядних станцій стримує масовий перехід на чисту електрику.

Через зростання експансії Німеччина вже готує пропозиції до Єврокомісії щодо розширення мит і на китайські гібриди. Водночас європейські автоконцерни зазнають фінансового тиску: повернення субсидій на електромобілі стимулює продажі, але знижує рентабельність європейських брендів. Зокрема, Volkswagen Group уже заявила про тиск на прибутковість через низьку маржинальність таких моделей.

Нагадаємо, раніше ЄС закликав Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів. Європейський Союз звернувся до Китаю з пропозицією добровільно скоротити експорт гібридних автомобілів на європейський ринок у межах домовленостей для запобігання новій торговельній війні.