Історичний рекорд: Китай вперше експортував понад 1 мільйон авто за місяць

У червні 2026 року щомісячний експорт автомобілів із Китаю вперше в історії перетнув позначку в 1 мільйон одиниць. Стрімке зростання постачань відбувається на тлі загального стрибка китайської торгівлі, що посилює напругу у відносинах із партнерами, зокрема з Європейським Союзом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

Постачання автомобілів за кордон зросли на 71,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 1,06 мільйона одиниць. З такими темпами Китай за підсумками 2026 року може експортувати понад 10 мільйонів авто (для порівняння: минулого року цей показник становив 7,1 млн, а у 2023 році — 4,9 млн).

Експортний бум зумовлений різким уповільненням внутрішніх продажів у Китаї після скасування субсидій на електромобілі та падінням попиту на машини з двигунами внутрішнього згоряння. Такий перекіс змусив виробників шукати зовнішні ринки, що вже спонукало ЄС та інші країни запровадити високі захисні мита на китайські авто.

Лідери продажів та загальний торговельний баланс

Головними рушіями автомобільного експорту в червні стали три провідні китайські компанії:

Chery: експортувала 191 062 машини (+80% порівняно з червнем минулого року), встановлюючи історичний рекорд четвертий місяць поспіль.

BYD: продала за кордон 175 000 авто (+95% у річному вимірі), що становило рекордні 43% від усього червневого обсягу виробництва компанії.

Geely: зафіксувала експорт на рівні 102 874 автомобілів (+157%), уперше перевищивши позначку у 100 000 одиниць за місяць.

Загальний експорт Китаю в червні зріс на 27% у річному вимірі (зокрема завдяки активному постачанню обладнання для ШІ-індустрії), а імпорт збільшився на 36%. Позитивне сальдо торговельного балансу Китаю в першому півріччі склало 576 мільярдів доларів, що на 4,7% менше, ніж роком раніше.

Крім того, за першу половину року Китай збільшив експорт літієвих батарей на 37,6% та вітрогенераторів на 35,6%. Водночас через жорсткий державний контроль експорт рідкоземельних металів у червні впав на 34% порівняно з червнем минулого року. Імпорт мікросхем до Китаю у червні зріс на 6,8% — до 53,7 мільярда одиниць інтегральних схем.

Нагадаємо, п’ятирічний план Китаю ставить під загрозу європейські заводи та автопром. Пекін офіційно переорієнтує свою економіку з ролі "фабрики світу" на випуск високотехнологічної продукції, включаючи найсучасніші автомобілі та робототехніку, що створює прямі ризики для європейських виробників.