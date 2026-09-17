НБУ підвищив облікову ставку до 16%

17 вересня правління Національного банку ухвалило рішення збільшити облікову ставку до 16% на тлі підвищення інфляції, яка, за розрахунками регулятора, перевищить його попередні прогнози.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НБУ.

Причини рішення

Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та повернути інфляцію на траєкторію стійкого зниження до цілі 5% на горизонті політики.

"Липневе підвищення облікової ставки підтримало привабливість гривневих активів. У відповідь на посилення процентної політики НБУ частина банків, здебільшого невеликих, вже почала підвищувати ставки. У результаті попит як на гривневі депозити, так і на ОВДП зберігався, що обмежувало тиск на валютному ринку та стримувало зростання цін", - наголошують у регуляторі.

За оцінками НБУ, підвищення облікової ставки не матиме відчутного стримуючого впливу на кредитування.

У регуляторі додають, що у разі суттєвого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляції. Однак, якщо в наступні місяці погіршення безпекової ситуації призведе до помітного охолодження споживчого попиту та ринку праці, НБУ розгляне можливість пом’якшення монетарних умов.

Нагадаємо, 30 липня правління Національного банку ухвалило рішення збільшити облікову ставку до 15,5%.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Детальніше про те, на що впливає підвищення облікової ставки, читайте за посиланням.