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Індія попередила США про погіршення відносин через мита на російську нафту
Міністерство закордонних справ Індії попередило офіційний Вашингтон, що намір ввести штрафні мита проти країн, які купують російську нафту, зашкодить двостороннім взаєминам і стабільності глобального ринку енергоносіїв.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.
Реакція Нью-Делі з'явилася після того, як Палата представників США ухвалила комплексний законопроєкт про санкції проти Росії. Документ надає президенту Дональду Трампу повноваження запроваджувати мита розміром до 100% на товари з країн, які зберігають енергетичну залежність від Москви, зокрема Китаю та Індії.
В індійському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що країна залишається відданою захисту власної енергетичної безпеки та продовжить диверсифікувати постачання з урахуванням кон'юнктури ринку.
Загроза для переробників та зрив торговельної угоди
Індія є третім за величиною імпортером нафти у світі та одним із головних покупців російської сировини, забезпечуючи значні надходження до бюджету РФ. Місцеві нафтопереробні заводи вже законтрактували партії російської нафти на вересень і жовтень.
Представники галузі висловлюють серйозне занепокоєння діями США через низку чинників:
- Зростання витрат: на тлі скорочення світових постачань через війну на Близькому Сході втрата російського ресурсу обвалить прибутки заводів, які й так реалізують пальне за заниженими цінами;
- Прохання про квоти: переробники закликають уряд домовитися з Вашингтоном не про 100% мита, а про перехідний період для завершення чинних угод і встановлення фіксованих лімітів на закупівлі з РФ;
- Тиск на переговори: аналітики зазначають, що загроза санкцій ускладнить тривалі торговельні консультації між Індією та США. Очікується, що Вашингтон спробує використати митні погрози, аби нав'язати Нью-Делі невигідні умови партнерства.
Очікується, що міністр торгівлі Індії Піюш Гоял обговорить цю кризу під час двосторонньої зустрічі з торговельним представником США Джеймісоном Гріром на саміті міністрів G20 наприкінці вересня.
Нагадаємо, у США остаточно ухвалили законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії: документ передали Трампу на підпис. Палата представників Конгресу США 16 вересня підтримала законодавчу ініціативу, названу на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, яка дозволяє встановлювати мита до 100% на покупців російських енергоресурсів.