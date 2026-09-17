RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,60

--0,04

EUR

51,45

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,86

44,75

EUR

51,94

51,67

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Страхування воєнних ризиків для бізнесу розширили: нові території, більше майна та до 5 млн грн компенсації

атака
Київ та область додали до програми страхування воєнних ризиків для бізнесу / ДСНС

Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив умови отримання компенсацій. До переліку територій підвищеного ризику включили Київ і Київську область, а максимальну компенсацію страхової премії збільшили з 3 до 5 млн грн на рік для одного підприємства.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Які зміни внесли до програми страхування

  • Київ і Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику, на які поширюється програма.
  • Також розширили перелік майна, пошкодження або знищення якого дає право на отримання компенсації. До нього додали пальне, транспорт для його перевезення та зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи.
  • Окремо уряд збільшив максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства - з 3 млн до 5 млн грн на рік.

Механізм також поширили на орендоване майно, а вимоги до договорів страхування спростили.

Додаткова підтримка для великих підприємств

Окрім страхування воєнних ризиків, уряд розширив державну підтримку великих інвестиційних проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.

Пільгове фінансування можна буде залучати для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також поповнення оборотного капіталу підприємств оптової та роздрібної торгівлі.

Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний обсяг фінансування для групи пов’язаних компаній становитиме 1 млрд грн.

У бюджеті передбачать окреме фінансування страхування воєнних ризиків

За словами уряду, окрему статтю на страхування воєнних ризиків для бізнесу планують передбачити і в проєкті державного бюджету на наступний рік.

Водночас розширення чинної програми має забезпечити підприємствам доступ до підтримки вже зараз. Мета заходів - допомогти бізнесу компенсувати наслідки воєнних атак, відновлювати пошкоджені активи, зберігати робочі місця та продовжувати сплачувати податки.

Нагадаємо, майже весь опитаний український бізнес закладає у плани на 2027 рік сценарій продовження війни. Водночас 39% компаній очікують погіршення динаміки бізнесу, а реалізовувати нові масштабні інвестиційні проєкти планують лише 3% респондентів.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності