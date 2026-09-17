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Страхування воєнних ризиків для бізнесу розширили: нові території, більше майна та до 5 млн грн компенсації
Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив умови отримання компенсацій. До переліку територій підвищеного ризику включили Київ і Київську область, а максимальну компенсацію страхової премії збільшили з 3 до 5 млн грн на рік для одного підприємства.
Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Які зміни внесли до програми страхування
- Київ і Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику, на які поширюється програма.
- Також розширили перелік майна, пошкодження або знищення якого дає право на отримання компенсації. До нього додали пальне, транспорт для його перевезення та зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи.
- Окремо уряд збільшив максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства - з 3 млн до 5 млн грн на рік.
Механізм також поширили на орендоване майно, а вимоги до договорів страхування спростили.
Додаткова підтримка для великих підприємств
Окрім страхування воєнних ризиків, уряд розширив державну підтримку великих інвестиційних проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.
Пільгове фінансування можна буде залучати для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також поповнення оборотного капіталу підприємств оптової та роздрібної торгівлі.
Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний обсяг фінансування для групи пов’язаних компаній становитиме 1 млрд грн.
У бюджеті передбачать окреме фінансування страхування воєнних ризиків
За словами уряду, окрему статтю на страхування воєнних ризиків для бізнесу планують передбачити і в проєкті державного бюджету на наступний рік.
Водночас розширення чинної програми має забезпечити підприємствам доступ до підтримки вже зараз. Мета заходів - допомогти бізнесу компенсувати наслідки воєнних атак, відновлювати пошкоджені активи, зберігати робочі місця та продовжувати сплачувати податки.
Нагадаємо, майже весь опитаний український бізнес закладає у плани на 2027 рік сценарій продовження війни. Водночас 39% компаній очікують погіршення динаміки бізнесу, а реалізовувати нові масштабні інвестиційні проєкти планують лише 3% респондентів.