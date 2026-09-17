Страхування воєнних ризиків для бізнесу розширили: нові території, більше майна та до 5 млн грн компенсації

Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив умови отримання компенсацій. До переліку територій підвищеного ризику включили Київ і Київську область, а максимальну компенсацію страхової премії збільшили з 3 до 5 млн грн на рік для одного підприємства.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Які зміни внесли до програми страхування

Київ і Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику, на які поширюється програма.

Також розширили перелік майна, пошкодження або знищення якого дає право на отримання компенсації. До нього додали пальне, транспорт для його перевезення та зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи.

Окремо уряд збільшив максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства - з 3 млн до 5 млн грн на рік .

Механізм також поширили на орендоване майно, а вимоги до договорів страхування спростили.

Додаткова підтримка для великих підприємств

Окрім страхування воєнних ризиків, уряд розширив державну підтримку великих інвестиційних проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.

Пільгове фінансування можна буде залучати для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також поповнення оборотного капіталу підприємств оптової та роздрібної торгівлі.

Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний обсяг фінансування для групи пов’язаних компаній становитиме 1 млрд грн.

У бюджеті передбачать окреме фінансування страхування воєнних ризиків

За словами уряду, окрему статтю на страхування воєнних ризиків для бізнесу планують передбачити і в проєкті державного бюджету на наступний рік.

Водночас розширення чинної програми має забезпечити підприємствам доступ до підтримки вже зараз. Мета заходів - допомогти бізнесу компенсувати наслідки воєнних атак, відновлювати пошкоджені активи, зберігати робочі місця та продовжувати сплачувати податки.

Нагадаємо, майже весь опитаний український бізнес закладає у плани на 2027 рік сценарій продовження війни. Водночас 39% компаній очікують погіршення динаміки бізнесу, а реалізовувати нові масштабні інвестиційні проєкти планують лише 3% респондентів.