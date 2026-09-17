Найбільший забудовник Росії опинився під загрозою банкрутства

Група "Самолет", найбільший російський забудовник за обсягами будівництва, опинилася перед загрозою банкрутства через високі кредитні ставки, обвал ринку первинної нерухомості та відмову влади надати фінансову допомогу з бюджету.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

У портфелі компанії перебуває 4,4 млн кв. м житла, що зводиться, та земельний банк площею понад 40 млн кв. м. За підсумками першого півріччя чистий збиток девелопера склав 22 млрд рублів, а виторг впав на 31%.

Основною причиною фінансової кризи стало боргове навантаження: компанія витратила на сплату відсотків за кредитами 49,4 млрд рублів, тоді як дохід до оподаткування становив лише 41,8 млрд рублів.

Блокування рахунків, обвал акцій та перехід під контроль банку

Після відмови російського уряду виділити компанії 50 млрд рублів бюджетної підтримки контроль над її ключовими активами може перейти до найбільшого кредитора — Сбербанку, який видав групі 294 млрд рублів позик. У найжорсткішому сценарії фінустанова просто забере прибуткові будівельні структури, що позбавить материнську компанію грошових потоків і залишить інвесторів в облігації ні з чим.

Стрімке погіршення фінансового стану вже призвело до падіння біржових котирувань: акції "Самолета" на Мосбіржі від початку року втратили понад 70%, а порівняно з початком 2024 року знецінилися на 93%, що свідчить про високі очікування ринку щодо банкрутства.

Одночасно Федеральна податкова служба РФ заблокувала рахунки двох дочірніх компаній забудовника через несплату податків і подала позови про їхнє визнання банкрутами.

Криза гіганта розгортається на тлі системного спаду всієї галузі, де понад 70% житла реалізується через іпотеку. Дорогі комерційні кредити, посилення вимог до позичальників та збереження облікової ставки центробанку на рівні 14% призвели до того, що дві третини квартир у російських новобудовах залишаються нерозпроданими. Випадок "Самолета" став показовим для перевантаженого боргами бізнесу РФ, де за пів року вже зафіксовано 13 дефолтів за облігаціями проти 8 торік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Росії входить у стагнацію, а бюджетні вливання більше не рятують. Санкційний тиск, надмірні військові витрати та висока ключова ставка центробанку РФ знищують залишки економічної стабільності й ведуть до занепаду цивільних галузей.