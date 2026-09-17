UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,60

--0,04

EUR

51,45

--0,06

Наличный курс:

USD

44,85

44,71

EUR

52,00

51,81

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Крупнейший застройщик России оказался под угрозой банкротства

Строительство
Крупнейший застройщик России оказался под угрозой банкротства / Unsplash

Группа "Самолет", крупнейший российский застройщик по объемам строительства, оказалась перед угрозой банкротства из-за высоких кредитных ставок, обвала рынка первичной недвижимости и отказа власти предоставить финансовую помощь из бюджета.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В портфеле компании находится 4,4 млн. кв. м возводимого жилья и земельный банк площадью более 40 млн кв. м. По итогам первого полугодия чистый убыток девелопера составил 22 млрд рублей, а выручка упала на 31%.

Основной причиной финансового кризиса явилась долговая нагрузка: компания потратила на уплату процентов по кредитам 49,4 млрд рублей, тогда как доход до налогообложения составил лишь 41,8 млрд рублей.

Блокировка счетов, обвал акций и переход под контроль банка

После отказа российского правительства выделить компании 50 млрд рублей бюджетной поддержки контроль над ее ключевыми активами может перейти к крупнейшему кредитору – Сбербанку, выдавшему группе 294 млрд рублей ссуд. В самом жестком сценарии финучреждение просто отнимет прибыльные строительные структуры, что лишит материнскую компанию денежных потоков и оставит инвесторов в облигации ни с чем.

Стремительное ухудшение финансового состояния уже привело к падению биржевых котировок: акции "Самолёта" на Мосбирже с начала года потеряли более 70%, а по сравнению с началом 2024 обесценились на 93%, что свидетельствует о высоких ожиданиях рынка по банкротству.

Одновременно Федеральная налоговая служба РФ заблокировала счета двух дочерних компаний застройщика из-за неуплаты налогов и подала иски об их признании банкротами.

Кризис гиганта разворачивается на фоне системного спада всей отрасли, где более 70% жилья реализуется через ипотеку. Дорогие коммерческие кредиты, ужесточение требований к заемщикам и сохранение учетной ставки центробанка на уровне 14% привели к тому, что две трети квартир в российских новостройках остаются нераспроданными. Случай "Самолета" стал показательным для перегруженного долгами бизнеса РФ, где за полгода уже зафиксировано 13 дефолтов по облигациям против 8 в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика России входит в стагнацию, а бюджетные вливания больше не спасают. Санкционное давление, чрезмерные военные расходы и высокая ключевая ставка центробанка РФ уничтожают остатки экономической стабильности и ведут к упадку гражданских отраслей.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности