Группа "Самолет", крупнейший российский застройщик по объемам строительства, оказалась перед угрозой банкротства из-за высоких кредитных ставок, обвала рынка первичной недвижимости и отказа власти предоставить финансовую помощь из бюджета.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В портфеле компании находится 4,4 млн. кв. м возводимого жилья и земельный банк площадью более 40 млн кв. м. По итогам первого полугодия чистый убыток девелопера составил 22 млрд рублей, а выручка упала на 31%.

Основной причиной финансового кризиса явилась долговая нагрузка: компания потратила на уплату процентов по кредитам 49,4 млрд рублей, тогда как доход до налогообложения составил лишь 41,8 млрд рублей.

Блокировка счетов, обвал акций и переход под контроль банка

После отказа российского правительства выделить компании 50 млрд рублей бюджетной поддержки контроль над ее ключевыми активами может перейти к крупнейшему кредитору – Сбербанку, выдавшему группе 294 млрд рублей ссуд. В самом жестком сценарии финучреждение просто отнимет прибыльные строительные структуры, что лишит материнскую компанию денежных потоков и оставит инвесторов в облигации ни с чем.

Стремительное ухудшение финансового состояния уже привело к падению биржевых котировок: акции "Самолёта" на Мосбирже с начала года потеряли более 70%, а по сравнению с началом 2024 обесценились на 93%, что свидетельствует о высоких ожиданиях рынка по банкротству.

Одновременно Федеральная налоговая служба РФ заблокировала счета двух дочерних компаний застройщика из-за неуплаты налогов и подала иски об их признании банкротами.

Кризис гиганта разворачивается на фоне системного спада всей отрасли, где более 70% жилья реализуется через ипотеку. Дорогие коммерческие кредиты, ужесточение требований к заемщикам и сохранение учетной ставки центробанка на уровне 14% привели к тому, что две трети квартир в российских новостройках остаются нераспроданными. Случай "Самолета" стал показательным для перегруженного долгами бизнеса РФ, где за полгода уже зафиксировано 13 дефолтов по облигациям против 8 в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика России входит в стагнацию, а бюджетные вливания больше не спасают. Санкционное давление, чрезмерные военные расходы и высокая ключевая ставка центробанка РФ уничтожают остатки экономической стабильности и ведут к упадку гражданских отраслей.