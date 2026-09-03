Правительство РФ спрогнозировало самый продолжающийся за десятилетия спад инвестиций в российскую экономику

Министерство экономического развития Российской Федерации ухудшило макроэкономический прогноз, ожидая падения капиталовложений не менее трех лет подряд. Возобновление инвестиционной активности в стране-агрессорке может начаться не раньше 2028 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По словам российского министра, в лучшем случае возобновление положительной динамики возможно с 2028 года, тогда как ожидания даже по отношению к 2027 году остаются крайне скромными. Такой трехлетний спад инвестиций станет самым длинным более десяти лет — в последний раз похожая ситуация фиксировалась в 2014–2016 годах после оккупации Крыма, введения международных санкций и обвала цен на нефть.

Почему бизнес отказывается от инвестиций в РФ

Заявления правительственных чиновников противоречат требованиям Владимира Путина, который на Восточном экономическом форуме назвал запуск нового инвестиционного цикла ключевым критерием эффективности экономического блока. Однако инвестиции в основной капитал в РФ стремительно сокращаются из-за ряда факторов:

Военный перекос бюджета: дефицит госбюджета РФ за первые семь месяцев достиг 6,5 трлн рублей, из-за чего государство сворачивает финансирование гражданских расходов;

Сокращение программ госкорпораций: крупнейшие компании, на пять из которых приходится более 15% всех инвестиций в стране, массово урезают планы развития;

Передел собственности и национализация: в конце августа Путин подписал указ, разрешающий отбирать активы у владельцев, если те не обеспечили их защиту от ударов украинских дронов;

Налоговое давление и высокие ставки: за последние два года в РФ дважды повышали налоги, а бизнес ожидает новых фискальных поборов финансирования затяжной войны.

Согласно опросам российского центробанка, 26,3% предприятий назвали главным препятствием для капиталовложений именно высокую неопределенность экономической ситуации, которая по уровню угрозы опередила нехватку свободных средств и высокую стоимость кредитов.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика России входит в стагнацию, а бюджетные вливания больше не спасают. Финансовый эффект от государственных расходов окончательно иссяк, а санкционное давление, масштабные расходы на войну и жесткая политика регулятора ускоряют упадок гражданских отраслей.