В пяти украинских городах появятся новые фабрики-кухни для школ и садов: детали проекта

В Украине приступают к подготовке проектов пяти новых фабрик-кухонь, которые по предварительным расчетам смогут обеспечивать питанием 181 школу и детский сад, в частности в сельских населенных пунктах.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

25 сентября ведомство подписало меморандумы о сотрудничестве с Винницей, Вишневым, Шептицким, Лебедином и Запорожьем. Участники мероприятия ознакомились с работой первой в Украине фабрики-кухни в Буче и обсудили ее опыт.

Предусматривающие проекты

"Для нас важно, чтобы каждое общество получило не просто построенную фабрику-кухню, а готовую систему питания. Это оборудование, доставка, подготовленные школьные пищеблоки и четко определенная сеть заведений, которые будут ежедневно получать обеды", — отметил замминистра Алексей Рябыкин.

В настоящее время согласованное финансирование в основном касается строительства. Министерство совместно с Европейским инвестиционным банком разрабатывает возможности финансирования технологического оборудования и других составляющих.

Следующим этапом станет корректировка проектно-сметной документации с учетом строительства, оборудования и потребностей заведений-получателей. После этого необходимо определить полную стоимость проектов и необходимое финансирование.

Также партнеры рассматривают следующую очередь фабрик-кухонь в Николаеве, Ровно, Полтаве, Кременчуге, Черткове, Коломне и Одессе. Сначала там проанализируют сеть учебных заведений и целесообразность создания таких объектов.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается реализация 335 проектов по восстановлению общей стоимостью около 585 миллионов евро, которые финансируются в рамках финансовых соглашений с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). В перечень направлений поддержки добавлен новый пункт — строительство фабрик-кухонь в общинах .