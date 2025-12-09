В Украине развивают проекты строительства фабрик-кухонь: какие общины в приоритете

В Украине продолжается реализация 335 проектов по восстановлению общей стоимостью около 585 миллионов евро, которые финансируются в рамках финансовых соглашений с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). После консультаций, проведенных на конференции URC 2025 в Риме, в перечень направлений поддержки добавлен новый пункт — строительство фабрик-кухонь в общинах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Инициативы ЕИБ осуществляются через Чрезвычайную кредитную программу, а также Программы восстановления Украины II и III.

Основные направления поддержки

Программы ЕИБ направлены на финансирование жизненно важной социальной инфраструктуры, в частности:

ремонт и строительство школ и медицинских учреждений;

восстановление систем водоснабжения и водоотвода;

утепление и модернизация общественных зданий, строительство социального жилья;

создание условий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и принимающих общин.

Следует отметить, что общины активно участвуют в финансировании, покрывая не менее 20% стоимости своих проектов.

Новый приоритет: фабрики-кухни

Решение о строительстве фабрик-кухонь в общинах стало ответом на растущую потребность оптимизировать ресурсы и обеспечить качественное питание ВПЛ и социальных учреждений в условиях войны. Фабрики-кухни позволяют общинам:

получить современные, энергоэффективные мощности для централизованного приготовления пищи;

уменьшить расходы на содержание пищеблоков; повысить качество и безопасность питания.

Технология и реализация

Фабрики-кухни — это современные предприятия, которые централизованно готовят и доставляют еду в школы одной или нескольких общин, используя технологию Cook&Chill. Эта технология предусматривает быстрое охлаждение блюд до +3C и дальнейшее разогрев перед подачей, обеспечивая безопасность продуктов и стабильность поставок в течение 24 часов.

В 2023 году в Буче при поддержке The Howard G. Buffett Foundation уже была открыта первая такая фабрика-кухня, которая готовит около 7,5 тысяч порций ежедневно.

Проекты 2025 года

В этом году строительство фабрик-кухонь рекомендовано к реализации в пяти общинах:

прифронтовые территории - Запорожье и Лебедин;

общины, принимающие ВПЛ — Вишневое и Винница;

мероприятие Украины - Шептицкий (для обеспечения переселенцев и поддержки общины).

Все рекомендуемые проекты проходят прозрачный конкурсный отбор в системе DREAM и будут поданы на окончательное одобрение ЕИБ, что является гарантией целевого и подотчетного использования донорских средств.

Напомним, Минразвития объявило о старте приема обращений от территориальных общин для участия в экспериментальном проекте по созданию Фонда муниципального (социального) арендного жилья. Проект предусматривает строительство жилья, которое будет находиться в собственности общин и будет предоставляться в аренду по ценам ниже рыночных.