Общины могут подать заявки на строительство муниципального жилья при поддержке ЕИБ и Еврокомиссии

Министерство развития общин объявило о старте приема обращений от территориальных общин для участия в экспериментальном проекте по созданию Фонда муниципального (социального) арендного жилья. Проект предусматривает строительство жилья, которое будет находиться в собственности общин и будет предоставляться в аренду по ценам ниже рыночных.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ведомства.

Жилье в первую очередь будет доступно внутренне перемещенным лицам, ветеранам, семьям погибших военных, а также работникам критических профессий – учителям, врачам и сотрудникам инфраструктурных служб.

Финансирование пилотной фазы составит 100 млн. евро, из которых 50 млн. евро – кредитные средства, а еще 50 млн. – грантовая поддержка от Европейского инвестиционного банка и Европейской комиссии. Выбранные общины получат средства в равных долях.

Рассмотрение заявок будет осуществляться специальной комиссией с участием представителей Минразвития, Минфина, Агентства восстановления и Команды поддержки реформ. Представители Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка присоединятся как независимые наблюдатели.

Отбор общин будет проходить в два этапа. Сначала общины представляют заполненные формы, решения органов местного самоуправления об участии в проекте и необходимые документы. Далее те общины, чьи показатели больше всего соответствуют целям программы, представляют свои концепции строительства. Комиссия также осуществит выезды на места и по результатам рекомендует две-три общины для участия в пилотном этапе.

Представить инициативные обращения общины могут до 12 декабря 2025 года.

Напомним, еще в мае стало известно о пилотном проекте ЕИБ, направленном на создание социального муниципального жилья. Он может охватить до 50 общин.