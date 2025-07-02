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В Украине стартует проект муниципального арендного жилья: что оно предусматривает и кому будет доступно

жилье
Правительство запускает программу муниципального жилья для ветеранов и ВПЛ / Depositphotos

Кабинет министров Украины дал старт амбициозному экспериментальному проекту по созданию фонда муниципального арендного жилья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Правительство запускает программу муниципального жилья для ветеранов и ВПЛ

Цель проекта — обеспечить доступным жильем наиболее уязвимые категории граждан.

Общины будут выступать заказчиками строительства, а проектная документация будет формироваться на основе типовых решений. Это позволит существенно ускорить строительство жилья и сократить расходы.

Минимальные стандарты жилья четко прописаны: 40 м² на семью из двух человек, полная меблировка, бытовая техника и готовность к проживанию. Арендная плата будет рассчитываться по специальной формуле с учетом региональных условий — ориентировочно около 6 тысяч гривен в месяц за однокомнатную квартиру, что значительно ниже рыночных ставок.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет местных бюджетов, кредитных ресурсов и грантовой помощи международных партнеров.

Кроме того, в рамках международного проекта HOPE при поддержке Всемирного банка правительство направит 540 млн грн в общины Запорожья, Николаева, Изюма, Бучи и Макарова. Средства пойдут на восстановление около 200 многоквартирных домов, которые получили повреждения в результате российской агрессии.

Ранее Delo.ua выяснило, какие жилищные программы имеют лучшие условия для внутренне перемещенных лиц.

Автор:
Татьяна Гойденко
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