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Правительство упростило механизм предоставления субсидий на аренду жилья для ВПЛ: что изменилось

жилье, ключ, квартира, женщина
Кабмин упростил для ВПЛ предоставление субсидий на аренду жилья. / Freepik

Кабмин расширил программу жилищных субсидий для переселенцев – теперь она продлевается автоматически, покрывает больше расходов и позволяет арендовать любое жилье. Семья платит не более 20% своего дохода, остальное покрывает государство.

Об этомсообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины .

Что изменилось?

Каждые шесть месяцев субсидия для внутренне переселенных лиц (ВПЛ) автоматически продлевается, если семья и дальше имеет право на этот вид финансовой помощи. Повторно за помощью обращаться не нужно, Пенсионный фонд сам проверит данные через госреестры. Семья за аренду жилья платит 20% своего дохода, а остальную сумму покрывает государство. Кроме того, расчет теперь основывается на актуальных ценах аренды по данным Госстата.

Также ВПЛ могут арендовать не только квартиру или дом, но и отдельную комнату. Для этого нужно заключить любой письменный договор и не обязательно типичный.

Теперь жилье переселенцы могут арендовать не только у физических лиц, но и у компаний (юридических лиц). Арендодатель по собственному желанию может отказаться от компенсации налогов.

Напомним, с 1 мая 2025 года ПФУ начинает автоматический пересмотр права на получение жилищной субсидии на новый период – до 30 апреля 2026 года. Одновременно производится перерасчет ее размера на летний сезон.

Автор:
Татьяна Ковальчук