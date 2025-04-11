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Украинцы получили более 12,5 млрд грн на жилищные субсидии

субсидии
1,6 млн домохозяйств воспользовались помощью в отопительный сезон.

В отопительном сезоне 2024-2025 программой жилищных субсидий воспользовались около 1,6 млн домохозяйств, а общая сумма предоставленных субсидий превысила 12,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Программа жилищных субсидий – это ответ на вызовы. Сегодня она является одной из самых востребованных среди украинцев, а также наиболее действенной и эффективной", – подчеркнула министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

О субсидиях

Выплата субсидии назначается с месяца обращения и рассчитывается дважды в год – на отопительный и неотапливаемый сезоны.

Если цены или тарифы на коммунальные услуги изменяются, повторное обращение не требуется, поскольку перерасчет субсидии происходит автоматически.

Если семья платит за коммунальные услуги больше, чем определенный обязательный платеж, она может подать документы для назначения субсидии одним из следующих способов:

  • по почте или лично в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • через портал электронных услуг ПФУ, выбрав опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу" или через мобильное приложение ПФУ;
  • через портал "Дія", введя в поиск "Заявление на субсидию";
  • в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

При подаче заявления на субсидию нужно указать всех зарегистрированных лиц и фактически проживающих в помещении. Если кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, нужно это отметить в декларации, чтобы его доходы не учитывались.

Для ВПЛ указывать зарегистрированных лиц не нужно; состав домохозяйства декларируется, а место жительства подтверждается справкой ВПЛ.

Ранее Delo.ua писало о пяти ключевых изменениях в процедуре оформления коммунальных субсидий в 2025 году.

Автор:
Ольга Опенько
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