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Субсидии на аренду жилья для ВПЛ: как рассчитывается и кто может получить

человек, бумаги, ноутбук
ВПЛ могут получить субсидию на аренду жилья. Фото: freepik

Для украинцев, вынужденных из-за войны покинуть собственные дома и переехать жить в другие регионы страны, самым болезненным остается вопрос жилья. С целью помочь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), не имеющим достаточно средств, чтобы самостоятельно снимать индивидуальное жилье, Минсоцполитики разработало инструмент государственной поддержки – субсидию на аренду жилья.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как рассчитывается субсидия для ВПЛ?

Поскольку стоимость аренды на жилье в разных населенных пунктах разная, то и размер субсидии в областном центре и городах, а также селах области будет разниться. Поэтому размер такой субсидии рассчитывается индивидуально.

Для расчета субсидии учитываются:

  • уровень доходов семьи;
  • количество членов семьи;
  • цена аренды жилья в конкретном регионе.

При этом учитывается площадь арендуемого жилого помещения. Субсидию можно получить на 13,62 кв. м на каждое лицо в домохозяйстве ВПЛ, но не менее 35,22 кв. м на домохозяйство и не более, чем общая площадь сдаваемого в аренду. Субсидия покрывает площадь, не превышающую 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме и 230 кв. м для индивидуального дома.

В Минсоцполитики объяснили расчет субсидии для ВПЛ на конкретном примере. "Имеем ситуацию, когда семья внутренне перемещенных лиц из двух взрослых и двух детей снимает в Днепре жилье за ​​12 000 грн. При этом среднемесячный совокупный доход семьи составляет 17 000 грн. В таком случае семья может получить субсидию на аренду жилья в размере 9 788 грн, такую ​​помощь ей ​​обеспечит государство. Самостоятельно семье необходимо будет уплатить чуть более 2 тыс. грн (2 212 грн). Соответственно, большую часть расходов на аренду возьмет на себя государство", — пояснили в ведомстве и добавили, если же семья в таком же составе и с такими же доходами проживает в Житомире и платит за аренду жилья 8 000 грн, размер субсидии для нее может покрывать 100% расходов на аренду.

Кто сможет воспользоваться субсидией?

Воспользоваться государственной помощью на аренду жилья могут внутренне перемещенные лица, которые :

  • выехали из оккупированных Российской Федерацией регионов или зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания;
  • хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого;
  • арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

Условия для назначения субсидии

Субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что:

  • арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями;
  • арендатор не получает от государства помощи на проживание ВПЛ;
  • арендодатель помещения уже не получает на него компенсацию по программе "Прихисток".

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, в последние месяцы правительство инициировало ряд изменений в программу жилищных субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги, которая уже много лет дает дополнительную поддержку сотням тысяч нуждающимся украинцев, которые не могут вовремя платить за ЖКУ.

Автор:
Татьяна Ковальчук