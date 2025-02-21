Субсидії на оренду житла для ВПО: як розраховується та хто може отримати

Для українців, які змушені були через війну залишити власні домівки і переїхати жити в інші регіони країни, найболючішим залишається питання житла. З метою допомогти внутрішньо перемішеним особам (ВПО), які не мають достатньо коштів, аби самостійно винаймати індивідуальне житло, Мінсоцполітики розробило новий інструмент державної підтримки – субсидію на оренду житла.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Як розраховується субсидія для ВПО?

Оскільки вартість оренди на житло в різних населених пунктах різна, то і розмір субсидії в обласному центрі і містах та селах області буде різнитися. Тому розмір такої субсидії розраховується індивідуально.

Для розрахунку субсидії беруться до уваги:

рівень доходів родини;

кількість членів сім'ї;

вартість оренди житла в конкретному регіоні.

При цьому враховується площа житлового приміщення, яке орендується. Субсидію можна отримати на 13,62 кв. м на кожну особу в домогосподарстві ВПО, але не менш, ніж 35,22 кв. м на домогосподарство та не більш, ніж загальна пложа приміщення, яке здається в оренду. Субсидія покриває площу, яка не перевищує 130 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку та 230 кв. м для індивідуальних будинків.

У Мінсоцполітики пояснили розрахунок субсидії для ВПО на конкретному прикладі.

"Маємо ситуацію, коли родина внутрішньо переміщених осіб з двох дорослих і двох дітей винаймає у Дніпрі житло за 12 000 грн. При цьому середньомісячний сукупний дохід сім'ї складає 17 000 грн (адже працює лише тато, а мама знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років). У такому випадку сім'я може отримати субсидію на оренду житла у розмірі 9 788 грн, таку допомогу їй забезпечить держава. Самостійно родині необхідно буде сплатити трохи більше 2 тис. грн (2 212 грн). Відповідно, більшу частину витрат за оренду візьме на себе держава", — пояснили у відомстві і додали, якщо ж сім'я у такому ж складі і з такими ж доходами проживає у Житомирі та сплачує за оренду житла 8 000 грн, розмір субсидії для неї може покривати 100% витрат на оренду. Тобто держава сплатить усі 8 000 грн.

Хто зможе скористатися субсидією?

Скористатися державною допомогою на оренду житла можуть внутрішньо переміщені особи, які:

виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;

хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;

орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

Умови для призначення субсидії

Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:

орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами;

орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;

орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою "Прихисток".

При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, протягом останніх місяців уряд ініціював низку змін до програми житлових субсидій і пільг на житлово-комунальні послуги, яка вже багато років дає додаткову підтримку сотням тисяч потребуючим українців, які не можуть вчасно сплачувати за ЖКП.