Українці отримали понад 12,5 млрд грн на житлові субсидії цьогоріч

У опалювальному сезоні 2024-2025 програмою житлових субсидій скористалися близько 1,6 млн домогосподарств, а загальна сума наданих субсидій перевищила 12,5 млрд грн.

Про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

"Програма житлових субсидій - це відповідь на виклики. Сьогодні вона є однією з найзатребуваніших серед українців, а також найбільш дієвою та ефективною", – підкреслила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович

Про субсидії

Виплата субсидії призначається з місяця звернення та розраховується двічі на рік — на опалювальний та неопалювальний сезони.

Якщо змінюються ціни або тарифи на комунальні послуги, повторне звернення не потрібно, оскільки перерахунок субсидії відбувається автоматично.

Якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений обов’язковий платіж, вона має можливість подати документи для призначення субсидії одним із таких способів:

поштою або особисто в сервісних центрах Пенсійного фонду України (ПФУ);

через портал електронних послуг ПФУ, вибравши опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу", або через мобільний додаток ПФУ;

через портал "Дія", ввівши в пошук "Заява на субсидію";

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

При подачі заяви на субсидію потрібно вказати всіх зареєстрованих осіб та тих, хто фактично проживає в помешканні. Якщо хтось із родини перебуває за кордоном понад 60 днів, треб це зазначити в декларації, щоб його доходи не враховувалися.

Для ВПО зазначати зареєстрованих осіб не потрібно; склад домогосподарства декларується, а місце проживання підтверджується довідкою ВПО.

Раніше Delo.ua писало про п'ять ключових змін у процедурі оформлення комунальних субсидій у 2025 році.