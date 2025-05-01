Пенсионный фонд пересматривает субсидии: меняется с 1 мая и кому нужно подать заявление

С 1 мая 2025 года Пенсионный фонд Украины начинает автоматический пересмотр права на получение жилищной субсидии на новый период до 30 апреля 2026 года. Одновременно производится перерасчет ее размера на летний сезон.

Об этом говорится в сообщении правительства.

В большинстве случаев субсидия будет назначена автоматически. Это касается тех получателей, у которых не изменился состав домохозяйства, не возникли долги за коммунальные услуги, а также осталось неизменным имущественное положение.

В то же время, отдельным категориям граждан необходимо подать новое заявление.

есть внутренне перемещенные лица;

лицо проживает в съемном жилье;

фактическое количество жителей меньше, чем зарегистрированное;

субсидия требуется на сжиженный газ, твердое или жидкое топливо.

Важно помнить: если в составе семьи или в имущественном состоянии произошли изменения, об этом необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Для назначения субсидии с мая учитываются доходы по третьему и четвертому кварталам предыдущего года. Для пенсионеров принимается во внимание размер пенсии, начисленной в марте 2025 года.

Подать заявление на субсидию можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

почтой в адрес соответствующего органа;

онлайн — через портал электронных услуг ПФУ, портал " Действие " , орган местного самоуправления или ЦНАП.

Добавим, что в отопительный сезон 2024-2025 программой жилищных субсидий воспользовались около 1,6 млн домохозяйств, а общая сумма предоставленных субсидий превысила 12,5 млрд грн.

Ранее Delo.ua писало о пять ключевых изменений в процедуре оформления коммунальных субсидий в 2025 году.