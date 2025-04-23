Субсидии на аренду жилья получают только 28 семей-переселенцев, — депутат

За три месяца субсидией на аренду жилья воспользовалось несколько десятков семей, хотя за разъяснениями в социальные службы обращаются сотни человек ежедневно.

Новой субсидией для аренды жилья воспользовались только 28 семей из числа ВПЛ. Об этом заявил народный депутат Украины (фракция "Европейская Солидарность") Ростислав Павленко.

По его словам, по состоянию на апрель 2025 года в Украине официально зарегистрировано более 4,6 миллиона вынужденных переселенцев, из них более 2 миллионов семей. Впрочем, программой было охвачено только 85 семей, из которых только 28 получили государственную субсидию на аренду жилья, подчеркнул депутат.

Такие данные в ответ на депутатское обращение предоставила 16 апреля министр социальной политики Оксана Жолнович.

Впрочем, по словам министерки, показатели обращений за консультацией в органы Пенсионного фонда Украины значительно превышают количество лиц, обратившихся с заявлением о назначении субсидии на съем жилья.

"Ежедневно в органы Пенсионного фонда Украины обращаются несколько сотен граждан, которым предоставляются разъяснения о предоставлении субсидии на аренду жилья. Таким образом, граждане еще изучают новый инструмент государственной поддержки, а Минсоцполитики активно проводит информационно-разъяснительную кампанию, в том числе среди участников рынка недвижимости с целью увеличения предложений количества жилья для найма", — пояснила Жолнович.

Глава ведомства также пояснила, что правительство пытается оптимизировать механизм арендной субсидии, приняв 11 апреля постановление КМУ № 422. В частности, эти изменения предлагают:

расширить круг участников экспериментального проекта путем привлечения к участию собственников жилья независимо от формы собственности, в частности, юрлиц;

расширить список объектов аренды путем включения отдельных частей жилых помещений, в том числе комнат в квартирах или домах;

усовершенствовать формулу расчета обязательного платежа и размера субсидии для нанимателя;

предоставить возможность использовать собственные договоры аренды жилья, заключенные до начала или во время действия проекта, при условии наличия у них необходимого перечня сведений о субъектах и объектах договорных отношений;

усовершенствовать форму примерного договора и формы заявлений.

Как писало Delo.ua, новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц – субсидия на аренду жилья заработал 29 января. Помощь назначается по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи. Но оформлять субсидию на аренду жилья для ВПЛ можно будет только по официальным договорам аренды.

7 февраля в Украине была выдана первая субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Семье, проживающей в Закарпатье, было назначено 4,7 тыс. грн ежемесячных выплат.