В Украине заработал новый механизм поддержки ВПЛ: детали

Сегодня, 29 января, заработает новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц – субсидия на аренду жилья. Она будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

ВПЛ смогут одновременно получать и жилищную субсидию, и субсидию на аренду жилья

Отмечается, что субсидия на аренду жилья для переселенцев – это дополнительная финансовая помощь семьям из числа ВПЛ, которые вынуждены арендовать жилье из-за того, что потеряли собственно в результате российской агрессии и оккупации.

В то же время, как подчеркивают в Минсоцполитики, ВПЛ могут получать другие социальные пособия, определенные законодательством, в частности субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

"Мы предусмотрели одним из элементов помощи официальный договор аренды квартиры, в котором можно определить и права, и обязанности сторон. Фактически это – защита человека от того, что его безосновательно выселят из дома на второй день проживания. В то же время, это защита и для арендодателя – чтобы была своевременно уплачена арендная плата и коммунальные платежи”, – отметила министерша социальной политики Оксана Жолнович.

Кто сможет воспользоваться субсидией?

Оформить субсидию на аренду жилья могут внутренне перемещенные лица из оккупированных регионов или территорий, на которых ведутся боевые действия или ВПЛ, квартиры которых уничтожены и непригодны для проживания, если у них на подконтрольной территории Украины нет другого жилья, а стоимость аренды жилья превышает 20% совокупный доход семьи.

Также важно помнить, что арендатор и арендодатель не должны быть родственниками между собой, арендатор не получает от государства помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц, арендодатель не получает компенсацию по программе «Убежище».

Оформлять субсидию на аренду жилья для ВПЛ можно будет только по официальным договорам аренды.

Как объясняют в Минсоцполитики, рассчитают размер субсидии на аренду индивидуально для каждой семьи согласно среднему доходу на одного человека в семье и стоимости аренды жилья в конкретном регионе.

Важно отметить, что механизм предусматривает и покрытие налогов, уплачиваемых арендодателем (налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор, исходя из стоимости аренды жилья в пределах социальных нормативов).

Ранее Delo.ua писало о том, как оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ и какие документы необходимы.

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