Субсидия на аренду жилья для ВПЛ: как оформить выплаты

С целью помочь внутренне перемещенным лицам, не имеющим достаточно средств, чтобы самостоятельно снимать индивидуальное жилье, Минсоцполитики разработало новый инструмент государственной поддержки – субсидию на аренду жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

С 29 января внутренне перемещенные лица смогут подавать документы на назначение субсидии за аренду жилья. Она будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи.

Внутри перемещенные лица, платящие за арендуемое жилье более 30% своего дохода (или совокупного дохода семьи, если это семья ВПЛ), смогут получить финансовую помощь от государства.

Кто сможет воспользоваться субсидией?

Как отмечают в Минсоцполитики, получить субсидию смогут внутренне перемещенные лица,

выехали из оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания;

хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого;

арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

В министерстве обращают внимание, что субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что:

арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями;

арендатор не получает от государства помощи на проживание ВПЛ;

арендодатель помещения уже не получает на него компенсацию по программе «Убежище».

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Как оформить субсидию на аренду?

офлайн – в ближайшем сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг;

онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (с использованием электронной подписи, оно должно быть и у владельца жилья, и у ВПЛ).

Какие документы будут необходимы?

договор найма (по установленной форме );

); заявление ( по установленной форме );

); при необходимости копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна, попечителя, родителей-воспитателей или другие документы, подтверждающие какие-то особые обстоятельства.

Документы представляются лично собственником жилья и внутренне перемещенным лицом. Но, если владелец жилья проживает в другом регионе или за рубежом , можно воспользоваться электронной формой подачи документов через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ (использовав электронную подпись).

Кроме того, подписать заявление и договор найма от имени собственника жилья может его законный представитель на основании доверенности.

Delo.ua Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению ВПЛ субсидии на оплату стоимости аренды жилого помещения. Соответствующее решение правительство приняло по предложению Министерства социальной политики на заседании 25 октября. Срок реализации эксперимента установлен в два года.

В 2025 году в Украине работает несколько инструментов для того, чтобы получить квартиру для ВПЛ вместо утраченного жилья во время военных действий. Delo.ua выяснило, какие жилищные программы имеют лучшие условия для переселенцев.