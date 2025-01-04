Жилье для ВПЛ: какие возможности получить квартиру в 2025 году

Delo.ua выяснило, какие жилищные программы имеют лучшие условия для внутренне перемещенных лиц.

В 2025 году в Украине работает несколько инструментов для того, чтобы получить квартиру для ВПЛ вместо утраченного жилья во время военных действий.

Вопрос жилья для перемещенных лиц крайне важен — именно из-за невозможности решить эту проблему тысячи ВПЛ возвращаются в оккупацию, в свои дома, сообщила в эфире национального телемарафона народная депутат, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, если исходить из количества квадратных метров, Россия уничтожила или серьезно повредила в Украине объем жилья, построенного в Украине в течение последних шести лет.

По официальным данным, количество внутренне перемещенных лиц в Украине составляет почти 5 миллионов и неофициально их еще больше, подчеркнула Шуляк.

Особенности действия программы єВідновлення в 2025 году

Главная жилищная программа для ВПЛ, запущенная в 2024 году — "єВідновлення" — в этом году имеет очень слабую финансовую почву. В госбюджете на 2025 год на нее отвели всего 4 миллиарда гривен из необходимых 30 миллиардов.

Хотя раньше наоборот анонсировался запуск нового этапа программы в 2025-м — для перемещенных лиц, лишившихся жилья на временно оккупированных территориях.

Первым этапом "єВідновлення", по словам Елены Шуляк, воспользовалось почти 80 тысяч украинских семей: в течение 2022-2024 они получили выплаты за поврежденное от обстрелов жилье — в общей сложности это компенсации на 9 млрд гривен.

Второй этап касался выдачи сертификатов на разрушенное жилье — но только на подконтрольной Украине территории этой возможностью воспользовались почти 5 тысяч украинских семей. И еще более 8 тысяч семей получили жилищные сертификаты и находятся как раз в поиске нового жилья.

Однако ВПЛ, потерявшие жилье на захваченных россиянами территориях, оказались наиболее уязвимыми. Поэтому очень часто они возвращаются в оккупированные районы, поскольку не имеют возможности приобрести жилье.

В конце декабря объявили о поддержке третьего этапа программы в Минсоцполитики – ведомство направило сэкономленные за год 15 миллиардов гривен на жилье для ВПЛ.

"Эти средства с января будут доступны для того, чтобы официально зарегистрированные ВПЛ, потерявшие жилье на временно оккупированных территориях, получили соответствующие компенсации", — подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что по предварительным расчетам средней стоимости жилищного сертификата (1,5 млн грн) такой возможностью может воспользоваться 10 тысяч украинских семей из числа ВПЛ.

Однако этих средств все равно критически мало. Поэтому правительство проводит переговоры с международными партнерами – это и Всемирный банк, и Банк развития Совета Европы – в поддержку программ для потерявших жилье украинцев.

"В прошлом году Банк развития Совета Европы финансировал компенсации за уничтоженное жилье на 100 миллионов евро. В 2025 году будет возможность подписать аналогичное соглашение, чтобы программа "єВідновлення" максимально распространялась и для жителей временно оккупированных территорий", — пояснила Шуляк.

Жилье для ВПЛ: какие возможности предполагает єОселя

Переселенцы могут купить собственное жилье также на льготных условиях. В Украине действует несколько доступных кредитных программ для ВПЛ. В первую очередь это программа "єОселя", которая сочетается и с "єВідновленням". Однако для переселенцев предусмотрены не слишком привлекательные условия.

По программе доступны два варианта оформления ипотеки – под 3% и 7% годовых. Для ВПЛ приобрести жилье можно только под 7% годовых.

Инфографика: Укрфинжилье

В конце концов, в эту же категорию входят также и ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий (а также семьи погибших защитников), люди, получившие инвалидность из-за войны, украинцев, у которых нет недвижимости или в собственности которых меньше 52,5 кв. м. для одного человека и дополнительно 21 кв. м. на каждого члена семьи.

Кроме того, для ВПЛ готовое жилье должно быть не старше трех лет. Кроме того, можно приобрести имущественные права на жилье в процессе строительства в аккредитованных банками-партнерами объектах.

По словам Шуляк, сейчас "єОселя" не слишком благосклонна к переселенцам. С момента запуска программы выдано около 20 тысяч ипотечных кредитов, из которых только 200 получили ВПЛ, хотя в Украине сейчас насчитывается 4,9 миллиона официально зарегистрированных перемещенных лиц, из которых по меньшей мере 26% нуждаются в социальной защите.

Впрочем, по данным Укрфинжилья, ситуация выглядит немного лучше. Каждый десятый украинец, ставший собственником жилья в рамках государственной ипотечной программы, имеет статус ВПЛ, просто чаще выбирают кредитные условия по профессиональному признаку, отмечают в компании.

"Так, среди всех клиентов программы имеется 1585 внутренне перемещенных лиц, что составляет 11,3% от общего числа участников есе. Это означает, что программа является єОселя является действенным инструментом, чтобы приобрести жилье в ипотеку на выгодных условиях в том числе для переселенцев", - отмечают в компании. Если лицо относится к категории по профессии и имеет статус ВПЛ, то в банке при оформлении ипотеки украинцы выбрают одну из льгот.

В то же время правительство сделало несколько послаблений в условиях эОселы для ВПЛ. В частности, относительно требований к жилью. Государство дает переселенцам возможность покупать жилье также и на вторичном рынке, чтобы там проживать сразу. В частности, вместо требования относительно жилья "до трех лет", предлагается 10 лет для внутренних переселенцев (по всей территории Украины).

Также согласно изменениям ( постановление КМУ 939) члены семьи внутренне перемещенного лица первой ступени родства смогут купить жилье для ВПЛ. 7% годовых.

Кому из ВПЛ могут выдать льготный кредит:

претендовать на ипотеку по селению могут только совершеннолетние граждане Украины, не старше 70 лет на дату завершения договора ипотеки;

не фигурировать в санкционных списках;

не иметь собственного жилья на подконтрольной Украине территории;

не участвовать в других государственных программах по покупке жилья.

Условия получения ипотеки єОселя для ВПО

Кредит внутриперемещенным лицам предоставляется на срок до 30 лет.

Площадь жилья не должна превышать 52,5 кв. м. на семью из одного или двух человек + 21 кв. м. на каждого последующего члена семьи дополнительно.

Необходимо доказательства платежеспособные (трудоустройство, депозитные вклады).

Переселенцы могут выбрать жилье самостоятельно. Дом должен быть принят в эксплуатацию не более 50 лет назад или реконструирован не более 35 лет назад.

Какие возможности для ВПЛ дают кредиты от Госмолодежьжилье и KfW

Еще одним вариантом для получения доступной ипотеки на жилье является программа Госмолодежь, финансируемая Германией через Кредитное учреждение для восстановления (KfW).

По убеждению президентки Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елены Гайдамахи, эта программа "Жилье для ВПЛ" от Госмолодежь "предлагает лучшие условия на рынке".

По ее словам, программу не заслуженно обходят вниманием, а она имеет условия, лучше чем у єОселі. Например, воспользоваться программой могут даже некоторые пенсионеры.

Среди плюсов программы:

первый взнос всего 6% от стоимости объекта;

процентная ставка: 3% годовых;

кредит выдается на 30 лет;

здание должно быть до 50 лет и не должно располагаться в оккупации;

воспользоваться программой могут граждане до 65 лет;

выбор, кто получит кредит происходит рандомно, через специальный сервис.

Однако есть несколько особенностей:

кредит выдается только один раз;

кредит является целевым, то есть средства можно использовать только для приобретения жилья;

срок возврата кредита: до 30 лет, но заемщику должно быть менее 65 лет к моменту окончания договора;

процентная ставка по кредиту – 3% годовых;

размер ипотеки рассчитывается с учетом нормативной площади (52 кв. м. на одного или двух человек и +21 кв. м. на следующего члена семьи).

Партнером программы является "Укргазбанк", то есть для получения кредита нужно иметь счет в этом банке-агенте.

Льготная аренда для ВПЛ: насколько это выгодно

В прошлом году в Украине был введен экспериментальный проект по предоставлению внутренне перемещенным лицам субсидии на оплату аренды на жилье (стоимости или части стоимости) в девяти областях страны.

Сначала речь шла о неоккупированных территориях Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, но именно там, где не ведутся боевые действия. Однако в 2025 году проект будет распространен на всю Украину.

Государство будет компенсировать налоги владельцам жилья, которые будут сдавать его в аренду ВПЛ. Инфографика: Министерство социальной политики

Внутри перемещенные лица, платящие за арендуемое жилье более 30% своего дохода (или совокупного дохода семьи, если это семья ВПЛ), смогут получить финансовую помощь от государства.

Отмечается, что предоставление субсидии на аренду жилья будет возможно исключительно при условии оформления договора найма. Так, в собственникам жилья, сдающим его ВПЛ государство компенсирует часть налога на доходы физических лиц и военный сбор.

Соответствующая сумма финансовой помощи будет начислена на карточный счет арендодателя.

Ключевое нововведение – министерство предложит рынку готовую модель соглашения об аренде на цифровой платформе Пенсионного фонда.

Если смоделировать инструмент на семью из трех человек, арендующих жилье в Днепре, то по предварительным расчетам Минсоцполитики, при аренде квартиры экономкласса в Днепре стоимостью 6182 грн/мес. может получить субсидию 4800 гривен – в случае, если эта семья подпадает под критерий предоставления субсидии на аренду. После расчета человеку придет сообщение о назначении субсидии.

Для расчета суммы пособия будут приниматься социальный норматив площади (13,5 кв.м на одного члена семьи, но не менее 35 кв.м на семью), средний размер аренды квадратного метра жилой площади (193,6 грн по данным Госстата). сумма будет скорректирована с учетом регионального коэффициента стоимости аренды. По словам представительницы Минсоцполитики, эти коэффициенты также могут изменяться.

Условия предоставления субсидии:

наличие договора найма;

социальный норматив площади наемного помещения на каждого человека составляет 13,65 кв. м, но не менее 35,22 кв.

расходы домохозяйства нанимателя превышают обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30% совокупных доходов домохозяйства.

При этом предоставление субсидии на съем жилья нанимателю не будет ограничивать ВПЛ в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Доступное жилье для ВПЛ в "Дії": как это будет работать

Еще одна возможность, которая вскоре появится для ВПЛ — база доступного жилья для ВПЛ в "Дії". В конце ноября Верховная Рада приняла закон об увеличении доступного жилья для ВПЛ. Документ предусматривает проведение всеукраинской инвентаризации недвижимости с целью дальнейшего использования для размещения внутренне перемещенных лиц.

Другими словами, в Украине будет создана база имущества, в котором никто не проживает, чтобы расселить миллионы внутренне перемещенных лиц.

К созданию базы жилья для ВПЛ будет привлечено Министерство цифровой трансформации, так как ее планируют сделать с открытым доступом – в виде большой интерактивной карты.

"Можно будет зайти и посмотреть, в каком обществе находится такое жилье, в котором оно собственности, какое его техническое состояние, посмотреть фотографии, чтобы оценить это техническое состояние", — добавила она.

По словам Шуляка, эта карта будет взаимодействовать с другими реестрами. Внутри перемещенные лица смогут использовать эту интерактивную базу после ее запуска в "Дії".

Однако когда завершится инвентаризация и будет запущена программа, пока неизвестно.