В ближайшие полгода єОселю будут финансировать по 1 млрд грн ежемесячно: сколько это кредитов

Ближайшие 5-6 месяцев финансирование популярной программы ипотеки "єОселя" будет осуществляться по оптимизированной схеме — 1 млрд грн ежемесячно или 600-700 кредитов.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

С таким шагом финансирования "єОселі" компания "Укрфинжилье" работает последние несколько месяцев, подчеркнул руководитель дирекции кредитных операций ЧАО "Укрфинжилье" Андрей Тарасенко на дискуссионной панели III Украинского строительного конгресса.

"Наш горизонт финансирования – это 600-700 кредитов в месяц. Если говорить в деньгах – это около 1 млрд гривен. Такой темп мы держим последние несколько месяцев. И на сегодняшний день есть понимание, что этот темп будет сохраняться и в ближайшие 5-6 месяцев ", — подчеркнул Тарасенко.

Это меньше средств, чем прогнозировал руководитель компании "Укрфинжилье" Евгений Мецгер. В апреле он заявлял, что в 2024 году "мы спланировали 19 млрд грн из-за ипотеки "влить" в экономику страны, то есть выдать ориентировочно 12 тысяч кредитов" — то есть по тысяче кредитов в месяц. А многие риелторы и банки рассказали о проблемах в финансировании популярной ипотеки "еСеля".

Динамика выдачи кредитов в 2022–2024 годах. Инфографика: Укрфинжилье

Тарасенко напомнил, откуда в "Укрфинжилье" берутся деньги на финансирование "єОселі".

"Укрфинжилье" не получает средства из бюджета. Государство в лице Минфина наполнило капитал Укрфинжилища ОВГЗ и под эти ОВГЗ мы привлекаем финансирование на свободном рынке: берем кредиты у банков и осуществляем РЕПО операции. И из этих денег финансируем выдачу новых кредитов по селу", — пояснил Тарасенко.

Представитель компании подчеркнул, что "некоторые договоры уже заключены для привлечения этого финансирования — мы твердо говорим об этих средствах".

"Дальше мы работаем над тем, чтобы увеличивать лимиты в банках. Работаем над тем, чтобы привлекать международные финансовые инситуции, которые нам смогут помочь с гарантиями, чтобы мы взяли под него дополнительное финансирование", — добавил Тарасенко.

Больше всего кредитов єОселі заемщики оформили в Киеве и Киевской области — более 6,5 тысяч. Инфографика: Укрфинжилье

Ранее аналитики называли наиболее уязвимым местом государственной программы возможную нестабильность "Єоселі" с точки зрения обеспечения денежных средств.

Delo.ua писало о том, что на сегодня "єОселею" воспользовалось более 14 тысяч семей, а сумма выданных кредитов уже приближается к цифре в 23 миллиарда гривен. Благодаря этой программе крышу над головой получили более 8,5 тысячи детей, а всего же было прокредитовано 848 тысяч квадратных метров.

Всего в программе уже аккредитовано 89 застройщиков и 10 банков-партнеров.